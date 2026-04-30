Haberler

Stranger Things: Tales From ’85 animasyon 2. sezon çıkacak mı? Stranger Things: Sene 1985 2. sezon ne zaman çıkacak?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Netflix’in küresel ölçekte en büyük fenomenlerinden biri olan Stranger Things evreni, final sezonuna yaklaşırken bile genişlemeye devam ediyor. Ana hikâyenin bitiş süreci yaklaşsa da, Hawkins kasabasının karanlık ve gizemli atmosferi farklı formatlarla yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Stranger Things: Tales From ’85 animasyon 2. sezon çıkacak mı? Stranger Things: Sene 1985 2. sezon ne zaman çıkacak? Detaylar haberimizde.

STRANGER THINGS: TALES FROM ’85 ANİMASYON 2. SEZON ÇIKACAK MI?

Netflix, Stranger Things evreninde geçen animasyon spin-off dizisi Stranger Things: Tales From ’85 için 2. sezon onayını resmen duyurdu. Bu açıklama, hayranlar arasında büyük bir heyecan yaratırken yapımın geleceğine dair beklentileri de artırdı.

İlk sezonu ile Hawkins’in alternatif bir dönemine ışık tutan yapım, özellikle 2. ve 3. sezon arasındaki boşluğu doldurmasıyla dikkat çekmişti. Hikâye, Hawkins Araştırmacılar Kulübü’nün paranormal olayları çözmeye çalıştığı yeni bir macera üzerinden ilerliyor.

Yeni sezonda ise kasabanın terk edilmiş gümüş madenlerinde ortaya çıkan gizemli bir tehdidin merkezde olacağı belirtiliyor. Bu durum, hikâyenin daha karanlık ve gerilim odaklı bir yapıya evrileceğinin sinyalini veriyor.

Ayrıca ilk sezonda ekibe dahil edilen Nikki karakteri de hikâyede önemli bir rol üstlenmeye devam edecek. Özellikle karakterin ana zaman çizgisindeki olaylarda neden yer almadığı sorusu, yeni sezonun en merak edilen detaylarından biri olarak öne çıkıyor.

Netflix’in animasyon projelerindeki üretim sürecinin uzunluğu göz önünde bulundurulduğunda, 2. sezonun büyük ölçüde önceden planlanmış bir yapı olduğu değerlendiriliyor. Bu da Stranger Things evreninin yalnızca canlı aksiyonla sınırlı kalmayacağını net şekilde gösteriyor.

STRANGER THINGS: SENE 1985 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Netflix tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Stranger Things: Tales From ’85 2. sezonu bu sonbaharda yayınlanacak. Platform, kesin tarih paylaşmasa da yayın penceresini net şekilde “sonbahar dönemi” olarak işaret etti.

Dilara Yıldız
Haberler.com
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı

Zuhal Böcek gözaltına alındı
İsrail'den Sumud Filosu'na saldırı! 22 gemi kaçırıldı, kafilede 31 Türk var

İsrail'den Sumud Filosu'na saldırı! 22 gemi kaçırıldı, 31 Türk var
İran riyali çakıldı! Dolar karşısında tarihi dip seviyeyi gördü

Komşuda alarm zilleri çalıyor! Tarihi dip seviye görüldü
Aziz Yıldırım'dan beklenen açıklama geldi

Beklenen açıklamayı yaptı!

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Senato adayından skandal sözler: Ayasofya iade edilmezse Türkiye’ye ithalat yasağı

ABD senato adayından Türkiye'ye skandal "Ayasofya" tehdidi
İYİ Parti'den CHP'ye geçen Arif Kocabıyık'ın tartışma yaratacak görüntüleri

Rozetini Özgür Özel takmıştı! Görüntüleri ortalığı karıştıracak
Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump'ın elini yine tutmadı

Kraliyet onuruna verilen yemekte herkes o detaya takıldı

Ankara Valisi Vasip Şahin TİHEK başkanlığına atandı

Ankara Valisi Vasip Şahin'e yeni görev
ABD Senato adayından skandal sözler: Ayasofya iade edilmezse Türkiye’ye ithalat yasağı

ABD senato adayından Türkiye'ye skandal "Ayasofya" tehdidi
Beykoz’da kavgayı ayırmak isteyen komşu bıçaklanarak öldürüldü

Sadece kavgayı ayırmak istedi: Vücut geliştirmeci komşu dehşet saçtı

Trump'a suikast girişiminde saldırgan Cole Allen'ın hazırlık süreci ortaya çıktı

Bu fotoğraflardan kısa süre sonra, tüm dünya onu tanıdı