Netflix Türkiye’nin orijinal yapımları arasında yer alan Zeytin Ağacı, yayınlandığı ilk günden itibaren geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak dikkat çeken dram yapımlarından biri olmuştur. Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz’ın başrollerini paylaştığı dizi, Ayvalık merkezli hikâyesiyle karakterlerin geçmiş travmaları, aile bağları ve ruhsal dönüşüm süreçlerine odaklanmıştır. Peki, Zeytin Ağacı 4. sezon olacak mı? Zeytin Ağacı 3. sezon final mi? Detaylar haberimizde.

ZEYTİN AĞACI 4. SEZON OLACAK MI?

Netflix tarafından yapılan resmi açıklamalara göre Zeytin Ağacı 4. sezon olmayacaktır. Yapım şirketi, dizinin planlanan hikâye yapısının 3. sezon itibarıyla tamamlandığını ve devam sezonu için herhangi bir çekim planı bulunmadığını net bir şekilde duyurmuştur.

Bu karar doğrultusunda:

Dizinin hikâye akışı 3. sezonda sonlandırılmıştır

ZEYTİN AĞACI 3. SEZON FİNAL Mİ?

Resmi duyurulara göre Zeytin Ağacı 3. sezon final sezonudur. Bu sezon, dizinin tüm hikâye örgüsünü tamamlamak üzere özel olarak yapılandırılmıştır ve son 8 bölümden oluşan bir final paketi şeklinde izleyiciyle buluşmuştur.