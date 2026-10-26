Organize İşler: Karun Hazinesi kam davulu olayı nedir, Organize İşler: Karun Hazinesi neden tepki aldı?

Tartışma, eski Türk inanç sisteminde kutsal kabul edilen kam davulunun dizide suç ve eğlence unsurlarının yer aldığı bir sahnede kullanılmasıyla başladı. Bazı izleyiciler bu sahneyi kültürel değerlere saygısızlık olarak değerlendirirken, bazıları ise yapımın bir kurgu olduğunu hatırlattı. Tepkilerin ardından dizinin IMDb puanı sert şekilde düştü, Yılmaz Erdoğan’ın X hesabı ise askıya alındı. İşte kam davulu tartışmasına dair bilinenler.

KAM DAVULU OLAYI NEDİR?

Netflix’te 16 Ekim 2026’da yayınlanan Organize İşler: Karun Hazinesi’nin bir sahnesinde, eski Türk inançlarıyla özdeşleşen kam davulu, suç ve eğlence temalarının işlendiği bir ortamda kullanıldı. 18 Ekim’den itibaren izleyici yorumlarına konu olan sahne, kısa sürede sosyal medyada geniş çaplı bir tartışmaya dönüştü.

ORGANİZE İŞLER: KARUN HAZİNESİ NEDEN TEPKİ ALDI?

Sahneye tepki gösteren izleyiciler, kutsal sayılan bir ritüel aracının kültürel anlamından uzak bir şekilde, suç dünyasını anlatan bir kurgunun parçası haline getirilmesine karşı çıktı. Eleştirilerde, eski Türk inançlarına ait bir sembolün mizahi bir dille işlenmesinin kültürel değerleri zedelediği öne sürüldü. Sosyal medyada bir araya gelen kullanıcılar, sahneye yönelik art arda tepki paylaşımları yaptı.

İZLEYİCİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Tartışma, izleyicileri farklı görüşlerde buluşturdu. Bir kesim, kam davulunun taşıdığı manevi anlamın dikkate alınması gerektiğini savunarak sahneyi eleştirirken, bir başka kesim ise dizinin kurgusal bir yapım olduğunu ve sahnenin bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

IMDB PUANI 2,4’E DÜŞTÜ

Kam davulu sahnesine tepki gösteren bazı sosyal medya kullanıcıları, diziye IMDb üzerinden düşük puan verilmesi çağrısında bulundu. Bu çağrıların ardından Organize İşler: Karun Hazinesi’nin IMDb puanı 2,4-2,5 seviyelerine kadar geriledi.

YILMAZ ERDOĞAN’IN X HESABI ASKIYA ALINDI

Tepkilerin büyümesinin ardından dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan’ın resmi X hesabı askıya alındı. Ancak hesabın askıya alınmasının dizideki kam davulu sahnesiyle bağlantılı olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Yılmaz Erdoğan ya da Netflix cephesinden tartışmaya dair kamuoyuna yansıyan bir açıklama da bulunmuyor.

KAM DAVULU NEDİR?

Kam davulu, eski Türk topluluklarında dini törenleri yöneten ve kam adı verilen kişilerin ritüeller sırasında kullandığı bir çalgı. Kasnağı geleneksel olarak kayın ve sedir gibi ağaçlardan, derisi ise geyik, dağ keçisi ya da genç tay derisinden yapılıyor. Davulun üzerinde Türk inanç sistemine, mitolojisine ve yaşayışına dair tamgalar ve semboller yer alıyor. Davulun yüzeyi kozmik âlemi temsil ediyor; bazı Türk topluluklarında ise kam davulu, şamanın ruhsal yolculuklarında bindiği “atı” olarak tasavvur ediliyordu.

ORGANİZE İŞLER: KARUN HAZİNESİ’NİN KONUSU NE?

Dizi, dolandırıcılık işlerini geride bırakmayı düşünen Asım Noyan’ın, efsanevi Karun Hazinesi’ne ulaşabileceğini gösteren gizemli bir haritanın ortaya çıkmasıyla yeniden harekete geçmesini konu alıyor. Sekiz bölümden oluşan yapımın oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan’ın yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Akbağ, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu ve Bensu Soral gibi isimler yer alıyor.