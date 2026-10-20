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Bir Başkadır 2. sezon tarihi belli oldu

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Bir Başkadır 2. sezon tarihi belli oldu
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Berkun Oya imzalı Bir Başkadır’ın ikinci sezon çekimleri tamamlandı. Dört hafta süren çekimlerin ardından Netflix, dizinin yeni sezonunun yayın tarihini açıkladı. İlk sezonu 2020’de yayınlanan yapımın 2. sezonu, 12 Kasım’da platformda izleyiciyle buluşacak. Yeni sezonda hikayenin nasıl ilerleyeceğine ilişkin ayrıntılar ise henüz paylaşılmadı.

  • Berkun Oya imzalı Bir Başkadır dizisinin ikinci sezon çekimleri dört hafta sürdü ve tamamlandı.
  • Dizinin 2. sezonu 12 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak.
  • İlk sezonu 2020'de yayınlanan dizide İstanbul'da farklı sosyal sınıflardan insanların yollarının kesişmesi, Öykü Karayel'in canlandırdığı Meryem karakterinin hikayesi üzerinden anlatılmıştı.

Berkun Oya imzalı Bir Başkadır’ın ikinci sezon çekimleri tamamlandı. Dört hafta süren çekimlerin ardından Netflix, dizinin yeni sezonunun yayın tarihini açıkladı. İlk sezonu 2020’de izleyiciyle buluşan yapımın 2. sezonu, 12 Kasım’da platformda yayınlanacak. Yeni sezonda hikayenin hangi karakterler üzerinden ve nasıl ilerleyeceğine ilişkin ayrıntılar ise henüz paylaşılmadı.

Berkun Oya imzalı Bir Başkadır dizisinin merakla beklenen ikinci sezon çekimleri sona erdi. Netflix, yeni sezonun yayın tarihini de duyurdu.

YENİ SEZON 12 KASIM’DA

Dört hafta süren çekimlerin ardından tamamlanan Bir Başkadır’ın 2. sezonu, 12 Kasım’da Netflix’te izleyiciyle buluşacak.

İLK SEZONDA MERYEM’İN HİKAYESİ ANLATILMIŞTI

İlk sezonu 2020’de yayınlanan dizide, İstanbul’da farklı sosyal sınıflardan insanların yollarının kesişmesi, Öykü Karayel’in canlandırdığı Meryem karakterinin hikayesi üzerinden anlatılmıştı.

Yeni sezonda hikayenin hangi eksende ilerleyeceğine ve ilk sezondaki karakterlerin geri dönüp dönmeyeceğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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