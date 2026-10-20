Kam davulu sahnesi nedir, neden eleştiriliyor? Kam davulu sembolleri ne anlama geliyor? (Organize İşler)

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Yılmaz Erdoğan'ın sevilen film serisi Organize İşler, yıllar sonra bu kez dizi formatında izleyicilerin karşısına çıktı. 16 Ekim'de Netflix'te yayınlanan sekiz bölümlük Organize İşler: Karun Hazinesi, kısa sürede sosyal medyanın en çok tartışılan yapımları arasında yer aldı. Serinin önceki filmlerinden tanınan Asım Noyan karakterini yeniden canlandıran Yılmaz Erdoğan'ın yeni projesi, özellikle senaryosu ve kam davulunun kullanıldığı sahne nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşti. Peki, Kam davulu sahnesi nedir, neden eleştiriliyor? Kam davulu sembolleri ne anlama geliyor? Detaylar...

KAM DAVULU SAHNESİ NEDİR?

Dizide eski Türk inançlarında şaman ritüelleriyle ilişkilendirilen kam davulunun yer alması, izleyiciler arasında tartışma başlattı. Bazı kullanıcılar sahneyi kültürel değerlere saygısızlık olarak değerlendirirken bazı izleyiciler ise sahnenin kurmaca bir yapımın parçası olduğunu savundu. Tartışmaların ardından kam davulunun ne olduğu, üzerindeki sembollerin ne anlama geldiği ve sahnenin neden tepki çektiği merak konusu oldu.

ORGANİZE İŞLER KAM DAVULU SAHNESİ NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?

Organize İşler: Karun Hazinesi dizisine yönelik eleştirilerin merkezinde, kam davulunun kullanıldığı sahne bulunuyor. Eski Türk inançlarında şaman ritüelleriyle ilişkilendirilen bu davulun dizideki bir sahnede yer alması, sosyal medyada farklı tepkilere yol açtı.

Söz konusu sahneyi eleştiren bazı izleyiciler, kam davulunun kültürel ve inançsal anlamına dikkat çekerek kullanım biçimini kültürel değerlere saygısızlık olarak değerlendirdi. Tartışmaların sosyal medyada yayılmasıyla birlikte dizinin IMDb puanına yönelik tepkiler de gündeme geldi.

Buna karşılık bazı izleyiciler, sahnenin kurmaca bir yapım kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Böylece kam davulu sahnesi, dizinin senaryosuna yönelik eleştirilerin yanı sıra kültürel sembollerin kurmaca yapımlarda nasıl kullanıldığına ilişkin farklı görüşlerin de ortaya çıkmasına neden oldu.

Organize İşler: Karun Hazinesi'nin IMDb puanındaki düşüş de tartışmalarla birlikte dikkat çekti. 20 Ekim itibarıyla 5 bini aşkın kullanıcının değerlendirmesiyle 2,5 puana gerileyen dizinin, ilk günlerde yaklaşık 5,7 seviyesinde olduğu, daha sonra 3,3'e ve ardından 2,5'e düştüğü belirtildi. Sosyal medyada sahneye tepki gösteren bazı kullanıcılar, IMDb üzerinden düşük puan verilmesi yönünde çağrılarda bulundu.

KAM DAVULU SEMBOLLERİ NE ANLAMA GELİYOR?

Kam davulu, eski Türk inançlarında şaman ritüelleriyle ilişkilendirilen sembolik unsurlardan biri olarak ele alınıyor. Davul üzerindeki figürler ve çizgiler, yer, gök ve yer altı alemleri arasındaki bağlantılarla; kutsal kabul edilen canlılarla ve kamın ruhsal yolculuğuna yardımcı olduğuna inanılan varlıklarla ilişkilendiriliyor.

Kam davulunda yer alan sembollerin açıklamalarında gök alemi, yer altı alemi, yaşam ağacı, dağ, kuşlar, geyikler ve yardımcı ruhlar gibi unsurlar öne çıkıyor. Bu sembollere ilişkin verilen açıklamalar, davulun yalnızca bir müzik aleti olarak değil, çeşitli inançsal anlamlar taşıyan figürlerle birlikte değerlendirildiğini gösteriyor.

YER İLE GÖK ARASINDAKİ BAĞLANTI

Kam davulundaki çizgilerden biri, yer ile gök arasındaki bağlantıyı temsil ediyor. Bu çizginin dünyayı iki parçaya, onunla kesişen diğer çizginin ise toplamda dört parçaya böldüğü belirtiliyor. Bazı arkeolojik kazılarda bulunan kam davullarında bu çizgi yerine dünya ağacının kullanıldığı da ifade ediliyor.

ÇELİK VEYA ÇINGIRAK SEMBOLÜ

Davulda yer alan sembollerden biri, yer ile gök arasına girmiş çelik ya da çıngırak olarak açıklanıyor. Bu figür, kam davulundaki sembollerin arasında ayrı bir unsur olarak tanımlanıyor.

UÇMAĞ VE YER ALTI ALEMİ

Kam davulundaki sembollerin açıklamalarında ölüm sonrası gidilen yerlere ilişkin iki farklı alem de bulunuyor.

Uçmağ, iyi insanların öldükten sonra gittiği yer olarak tanımlanıyor. Günümüzdeki kullanımıyla cennet anlamına geliyor. Yer altı alemi ise Erlik Han'ın söz sahibi olduğu, kötülükler alemi olarak açıklanıyor.

GÖK ALEMİNE ÇIKIŞ VE AT FİGÜRÜ

Gök aleminin 17 kattan oluştuğu ve kamın buraya ancak bir kurban ve ruh aracılığıyla çıkabildiğine inanıldığı belirtiliyor. Gök-Tanrı inancında atlar, en önemli kurban hayvanları arasında yer alıyor.

Ayrıca ruhları gök alemine atların çıkaracağına inanıldığı aktarılıyor. Bu inançla bağlantılı olarak ölen kişilerin yanında birden fazla atın gömüldüğü ifade ediliyor.

KUŞ FİGÜRLERİ VE YARDIMCI RUHLAR

Türklerde kuşların kutsal kabul edildiği belirtiliyor. Kuşlar, gök alemi ile yer arasında bağlantı kurabilen canlılar olarak anılıyor. Kam davulundaki kuş figürleri de kamın yardımcı ruh kuşlarıyla ilişkilendiriliyor.

Bu kuşların, yapıldıkları boyların ongunu olan kuşlar ya da sungur kuşu olduğu varsayılıyor.

GEYİK FİGÜRÜNÜN ANLAMI

Geyikler, Gök-Tanrı inancında kutsal canlılar arasında sayılıyor. Aynı zamanda kamın en önemli kurbanlarından biri olarak tanımlanıyor. Davulda yer alan geyik figürlerinin, kamın gökler alemine çıkabilmesine yardımcı olması amacıyla sembolize edildiği belirtiliyor.

DAĞ, GÖKKUŞAĞI VE YAŞAM AĞACI

Kam davulundaki üç çizginin anlamı, bulunduğu yere göre değişiyor. Çizgiler ağacın altındaysa dağ anlamına geliyor. Gök alemine yakın bir konumdaysa gökkuşağı olduğu varsayılıyor.

Bu sembol grubunda dağ ve üzerindeki ağaç da önem taşıyor. Ağaç, yaşam ağacı ya da ulu kayın ağacı olarak tanımlanıyor.

YARDIMCI RUHLAR VE BAY-ÜLGEN'İN KIZLARI

Kam davulundaki insan figürlerinin sayısının altı, yedi, sekiz veya dokuz olabileceği belirtiliyor. Bu figürler, kamın yardımcı ruhları olarak açıklanıyor.

Figürde yedi insan bulunması durumunda bunların Tanrı Bay-Ülgen'in kızları olduğu ifade ediliyor. Gök-Tanrı inancında bu kızların peri olduğuna da inanılıyor. Söz konusu figürler, kamlara göğe ulaşmalarında yardımcı olan ruhlarla ilişkilendiriliyor.

GÖK ALEMİ VE BAY-ÜLGEN

Kam davulundaki sembollerin açıklamalarında gök alemi, Bay-Ülgen'in oturduğu yer olarak tanımlanıyor. Bu alemde Ay, Güneş ve yıldızların bulunduğu belirtiliyor.

Gök alemi, yardımcı ruhlar ve kamın göğe çıkışıyla ilgili sembollerle birlikte davul üzerindeki figürlerin açıklamalarında yer alıyor. Bu unsurlar, kam davulunun sembolik anlatımında gökyüzü ve inançsal varlıklarla ilişkilendirilen öğeler arasında bulunuyor.