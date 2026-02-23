Trump, Netflix'i açık açık tehdit etti: Bunu yapın yoksa sonuçları ağır olur

ABD Başkanı Donald Trump, medya ve teknoloji devi Netflix'e yönelik sert bir mesaj yayımladı. Trump, şirketin yönetim kurulunda yer alan eski Demokrat yetkili Susan Rice'ın görevden alınması çağrısında bulunarak, aksi halde Netflix'in "sonuçlarına katlanacağını" söyledi.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda Rice'ı "Trump karşıtı" ve "siyasi figür" olarak nitelendirdi. Netflix'in Rice'ı yönetim kurulunda tutması halinde şirketin karşı karşıya kalacağı sonuçlara dikkat çekti.

SİYASİ GERİLİM MEDYA SEKTÖRÜNE YANSIYOR

Trump'ın bu çıkışı, yalnızca Warner Bros ile Netflix arasındaki dev satın alma mücadelesi ile çakışmakla kalmıyor; aynı zamanda medya sektöründe süren rekabet ve antitröst incelemeleri sürecinin de siyasi bir boyut kazanmasına neden oldu. Netflix, Warner Bros Discovery ile 72 milyar dolarlık bir anlaşmaya varmış durumda ve bu anlaşma hâlen rekabet hukuku incelemesinde.

Susan Rice

Trump'ın açıklamaları, şirketin pazar gücüne ve yönetim kararlarına yönelik siyasi baskının bir parçası olarak yorumlanırken, uzmanlar bunun antitröst süreçlerini dolaylı şekilde etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

SUSAN RICE VE TARTIŞMA

Rice, eski Başkan Barack Obama yönetiminde ulusal güvenlik danışmanı ve BM Daimi Temsilcisi olarak görev yaptı, daha sonra Joe Biden döneminde de politika kurullarında yer aldı. Netflix yönetim kuruluna yeniden atanmasının ardından yaptığı bir podcast konuşmasında, Demokratların yeniden iktidara gelmesi hâlinde "Trump'a yakın duran şirketlerin hesap vereceğini" söylemesi tartışmayı alevlendirmişti.