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Disney, hbo ve netflix temsilcileri tbmm'de çocuk profili, pın ve yaş sınırlaması uygulamalarını anlattı: "hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor"

Disney, hbo ve netflix temsilcileri tbmm'de çocuk profili, pın ve yaş sınırlaması uygulamalarını anlattı: 'hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor'
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Haber: Ogün AKKAYA (TBMM) - TBMM Okul Olaylarını ve Dijital Riskler Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan Disney Plus, HBO Max ve Netflix temsilcileri, çocukların dijital platformlarda güvenli içeriklere erişimi iç

Kaynak: ANKA
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