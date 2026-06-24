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Zeytin Ağacı 3. sezon nerede çekildi? Zeytin Ağacı hangi adada çekildi?

Zeytin Ağacı 3. sezon nerede çekildi? Zeytin Ağacı hangi adada çekildi?
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Zeytin Ağacı, final sezonuna yaklaşırken izleyicilerin en çok merak ettiği yapımlardan biri olmayı sürdürüyor. Ege’nin doğal dokusu içinde şekillenen Zeytin Ağacı 3. sezon nerede çekildi? Zeytin Ağacı hangi adada çekildi? Detaylar haberimizde.

Zeytin Ağacı, ilk iki sezonuyla hem Türkiye’de hem de uluslararası izleyici kitlesinde büyük ilgi görmüş, dostluk, aile bağları ve içsel dönüşüm temalarıyla öne çıkan bir yapım olmuştur. Peki,  Zeytin Ağacı 3. sezon nerede çekildi? Zeytin Ağacı hangi adada çekildi? Detaylar...

ZEYTİN AĞACI 3. SEZON NEREDE ÇEKİLDİ?

Zeytin Ağacı, ilk iki sezonunda olduğu gibi final sezonunda da Ege’nin doğal dokusunu merkezine alarak çekimlerine devam etmiştir. 3. sezonun çekimlerinin büyük bölümü Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilmiştir.

Ayvalık’ın kendine özgü taş mimarisi, dar sokakları, zeytin ağaçlarıyla çevrili yolları ve denizle iç içe atmosferi, dizinin dramatik anlatımına güçlü bir görsel zemin oluşturmuştur. Özellikle Cunda Adası çevresi, sahil hattı ve tarihi mahalleler çekimlerin ana lokasyonları arasında yer almıştır.

Bunun yanı sıra bazı iç mekân sahneleri İstanbul’da kurulan özel platolarda tamamlanmıştır. Ancak dizinin ruhunu oluşturan dış çekimlerin neredeyse tamamı Ayvalık ve çevresinde yapılmıştır. Bu durum, bölgeyi dizinin görsel kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir.

ZEYTİN AĞACI HANGİ ADADA ÇEKİLDİ?

Zeytin Ağacı dizisinin 3. sezon çekimleri kapsamında en çok dikkat çeken lokasyonlardan biri Cunda Adası olmuştur.

Cunda Adası, Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı olup taş evleri, tarihi Rum mimarisi ve denizle bütünleşen sokaklarıyla dizinin atmosferine güçlü bir katkı sağlamıştır. Ada, özellikle sahil sahneleri, karakterlerin içsel yolculuklarını yansıtan yürüyüş sekansları ve duygusal karşılaşmalar için tercih edilmiştir.

Cunda’nın yanı sıra Ayvalık merkez, Sarımsaklı çevresi ve antika pazarına yakın bölgeler de çekimlerde aktif olarak kullanılmıştır. Böylece dizi, Ege’nin farklı katmanlarını tek bir anlatı içinde birleştirmiştir.

ZEYTİN AĞACI 3. SEZON KONUSU?

Zeytin Ağacı 3. sezonunda hikâye, üç yakın arkadaş olan Ada, Leyla ve Sevgi’nin geçmişle yüzleşme süreçlerine odaklanmaktadır.

Dizinin merkezinde yer alan dostluk bağı, bu sezonda daha derin sınavlardan geçmektedir. Aile travmaları, kuşaklar arası aktarım sorunları ve bireysel dönüşüm temaları, karakterlerin hayatlarını yeniden şekillendirmektedir.

Final sezonunda:

Ada, yeni bir başlangıç arayışı içinde kendi içsel çatışmalarıyla yüzleşir.

Leyla, hayatındaki değişimlerle mücadele ederken geçmişiyle hesaplaşmak zorunda kalır.

Sevgi, yaşadığı dönüşüm sürecini tamamlamaya çalışırken kendini yeniden tanımlar.

Aile dizimi ve psikolojik çözümleme temaları bu sezonda daha belirgin hale gelmiş, hikâye spiritüel bir derinlik kazanmıştır. Böylece dizi, yalnızca bir drama değil, aynı zamanda içsel bir yolculuk anlatısı haline gelmiştir.

ZEYTİN AĞACI 3. SEZON OYUNCU KADROSU

Zeytin Ağacı 3. sezonunda güçlü oyuncu kadrosunu büyük ölçüde korumaktadır. Başrollerde yer alan isimler performanslarıyla dikkat çekmeye devam etmektedir.

Başlıca oyuncular:

Tuba Büyüküstün – Ada

Seda Bakan – Leyla

Boncuk Yılmaz – Sevgi

Şükrü Özyıldız – Özgür

Rüya Coriç

İlayda Akdoğan

Berk Cankat

Yan rollerde ise Rıza Kocaoğlu, Serkan Altunorak, Umut Kurt ve Aytaç Şaşmaz gibi isimler yer alarak hikâyeye farklı katmanlar kazandırmaktadır.

ZEYTİN AĞACI 3. SEZON YAYIN BİLGİLERİ VE FİNAL SEZONU DETAYLARI

Zeytin Ağacı 3. sezonu, 24 Haziran 2026 tarihinde dijital platformda yayınlanacaktır. Final sezonu olarak planlanan bu yapım, toplam 8 bölümden oluşmaktadır.

Yeni sezonun aynı gün içerisinde tüm bölümleriyle yayınlanması, izleyicilere kesintisiz bir izleme deneyimi sunmayı hedeflemektedir. Hikâyenin final yapacak olması, diziyi 2026 yılının en çok beklenen yerli yapımları arasına taşımıştır.

Ayvalık’ın büyüleyici atmosferi, güçlü oyuncu kadrosu ve psikolojik derinliği olan senaryosu ile dizi, final sezonunda da dikkat çekici bir anlatı sunmayı amaçlamaktadır.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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