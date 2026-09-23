Gümrükçü New York'ta Global Turks etkinliğinde ABD'deki Türk vatandaşlarıyla buluştu

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(ANKARA)- Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, New York'ta Global Turks Vakfı'nın düzenlediği toplantıda ABD'de farklı sektörlerde çalışan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü'nün New York'taki temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakanlığın paylaşımında, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Levent Gümrükçü, New York'ta Global Turks Vakfı tarafından düzenlenen toplantıya iştirak ederek ABD'de farklı iş kollarında faaliyet gösteren vatandaşlarımızla bir araya geldi" denildi.

YARATICI ENDÜSTRİDE YATIRIM İMKANLARINI ANLATTI

Paylaşımda, Gümrükçü'nün AmCham Türkiye (Amerikan Şirketler Derneği) ile Netflix iş birliğinde düzenlenen etkinliğe de katıldığı belirtilerek, "Ülkemizdeki yaratıcı endüstri alanındaki yatırım imkanları hakkında bir konuşma yaptı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA