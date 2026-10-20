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Organize İşler: Karun Hazinesi izleyiciden geçer not alamadı

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Organize İşler: Karun Hazinesi izleyiciden geçer not alamadı
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Netflix’te yayınlanan Organize İşler: Karun Hazinesi, izleyiciden beklenen ilgiyi göremedi. 8 bölümden oluşan dizinin IMDb puanı 2,5 oldu.

  • Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı sekiz bölümlük Netflix dizisi Organize İşler: Karun Hazinesi, Beyazperde'de 2,5/10 kullanıcı puanı aldı.
  • Dizide Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Akbağ, Ezgi Mola ve Uraz Kaygılaroğlu'nun da aralarında bulunduğu geniş bir oyuncu kadrosu yer alıyor.
  • Kullanıcı yorumlarında dizinin senaryosu, temposu ve önceki Organize İşler yapımlarıyla benzerliği eleştirildi; bazı yorumlarda yapım "zaman kaybı" olarak nitelendirildi.

Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı Netflix dizisi Organize İşler: Karun Hazinesi düşük kullanıcı puanları ve eleştirel yorumlarla gündeme geldi. Sekiz bölümden oluşan yapımda önemli isimler bir araya geliyor. 

SENARYOSU YILMAZ ERDOĞAN’DAN

Organize İşler: Karun Hazinesi, Asım Noyan ve ekibinin Karun Hazinesi’ne götürdüğü söylenen gizemli bir haritanın peşine düşmesini konu alıyor. Sekiz bölümlük dizinin senaryosunu Yılmaz Erdoğan kaleme alırken yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. Yapımcılığını ise Necati Akpınar üstleniyor.

YILDIZLARLA DOLU KADRO

Dizinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Akbağ, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Rıza Kocaoğlu, Ersin Korkut, Okan Çabalar, Bensu Soral Baş, Atakan Çelik, Şükran Ovalı ve Görkem Sevindik yer alıyor.

İZLEYİCİ YORUMLARI ELEŞTİREL

Kullanıcı değerlendirmelerinde dizinin senaryosu, temposu ve önceki Organize İşler yapımlarıyla benzerliği eleştiri konusu oldu. Beyazperde’deki kullanıcı puanı 2,5/10 olarak görünürken, bazı yorumlarda yapım “zaman kaybı” olarak nitelendirildi.

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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıtugba b.:

bence gayet güzel olmuş espriler ince kıvanç ve uraz efsanevi rol oynamışlar 2.5 imdb puanını kimler vermiş anlamıyorum

Yorum Beğen1
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Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Zaten iki isim verdiğin için neden iyi zannettin belli oldu berbat bir dizi zamana yazık çok kötü

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Haber Yorumlarıibrahim özen:

bu yuzlerden sıkıldık

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Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Nasıl kötü olduğunu izlemeye başlayın anlarsınız yahu dron çekimi yüzünden zannedersiniz İstanbul belgeseli bir süre sonra zaten uykun geliyor 3. Bölümü geçemezsin başkasını bilemem ama ne konusu ne çekimi ne bir şey sadece ustalar topluluğu ama o bile bir yere kadar

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Haber Yorumlarısavaş günay:

Bence güzeldi. Beğenmeyenler olabilir ama 2,5 Puan'da çok acımasız olmuş.

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