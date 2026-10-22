Ekin Türkmen kimdir, Ekin Türkmen kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

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Ekin Türkmen, 2000’li yılların başından bu yana Türk televizyonlarında rol alan deneyimli bir oyuncu. İlk ekran deneyimini Ekmek Teknesi dizisiyle yaşayan Türkmen, Acı Hayat, Aşk Emek İster ve Hatasız Kul Olmaz gibi yapımlarla geniş kitlelere ulaştı. İşte Ekin Türkmen’in hayatı ve kariyerine dair merak edilenler.

EKİN TÜRKMEN KİMDİR?

Ekin Türkmen, Türk dizi ve sinema sektöründe uzun yıllardır çeşitli projelerde yer alan bir oyuncu. Oyunculuk kariyerine genç yaşta başlayan Türkmen, televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerinde de rol aldı. Oyunculuğunun yanı sıra kız kardeşi Esin Türkmen ile birlikte İzmir’in Buca ilçesinde bir öğrenci yurdu işletmeciliğine de adım attığı biliniyor.

EKİN TÜRKMEN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ekin Türkmen, 22 Ağustos 1984’te İzmir’de dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 42 yaşında olan oyuncunun burcu Aslan.

EKİN TÜRKMEN’İN OYUNCULUK KARİYERİ

Ekin Türkmen, 2002 yılında Ekmek Teknesi dizisiyle ilk televizyon deneyimini yaşadı. Ardından 2005’te Nefes Nefese dizisinde rol alan oyuncu, 2005-2007 yılları arasında yayınlanan ve büyük ilgi gören Acı Hayat dizisiyle tanınırlığını artırdı. 2007’de ise Kısmetim Otel dizisinde izleyici karşısına çıktı.

EKİN TÜRKMEN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Ekin Türkmen’in rol aldığı diziler arasında Ekmek Teknesi, Nefes Nefese, Acı Hayat ve Kısmetim Otel’in yanı sıra başrol oynadığı yapımlar da bulunuyor. Oyuncu, 2013 yılında senaryosunu Birol Güven’in yazdığı, yönetmenliğini Hamdi Alkan’ın üstlendiği Aşk Emek İster dizisinde Furkan Palalı ve Müge Boz ile başrolü paylaştı. 2014’te ise yapımcılığını Osman Sınav’ın üstlendiği Hatasız Kul Olmaz dizisinde Murat Han ve Ertan Saban ile birlikte başrolde yer aldı.

ORGANİZE İŞLER: KARUN HAZİNESİ KADROSUNDA

Ekin Türkmen, Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı ve 16 Ekim 2026’da Netflix’te yayınlanan sekiz bölümlük Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Türkmen, dizide Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Akbağ, Ezgi Mola ve Uraz Kaygılaroğlu gibi isimlerle aynı projede buluştu.

EKİN TÜRKMEN’İN FİLMLERİ

Televizyon projelerinin yanı sıra sinemada da çalışan Ekin Türkmen, kariyeri boyunca çeşitli sinema filmlerinde rol aldı ve beyaz perdede de izleyiciyle buluştu.

BEYAZ SHOW ÖZEL BÖLÜMÜ

Organize İşler: Karun Hazinesi ekibi, 23 Ekim 2026 Cuma günü Netflix Türkiye’nin resmi YouTube kanalında yayınlanacak “Organize Sohbetler: Beyaz Özel” programında Beyazıt Öztürk’e konuk olacak. Dizinin oyuncu kadrosunun yer alacağı özel bölüm, izleyicilerin merakla beklediği yayınlar arasında bulunuyor.