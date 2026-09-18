Seni Tanıyorum uyarlama mı? Seni Tanıyorum hangi diziden, filmden uyarlama?

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Netflix'in 17 Eylül 2026 tarihinde izleyiciyle buluşturduğu Seni Tanıyorum dizisi, yayınlanmasının ardından konusu ve yapım sürecine ilişkin merak edilenlerle araştırılmaya başlandı. Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ın başrollerini paylaştığı yapımın senaryosu ve yaratıcı süreci de izleyicilerin araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Seni Tanıyorum uyarlama mı? Seni Tanıyorum diziden ve filmden uyarlama? Detaylar...

SENİ TANIYORUM UYARLAMA MI?

Dizinin künye bilgilerinde de senaryo Tuğba Doğan'a, yönetmenlik ise Mert Baykal'a ait olarak belirtiliyor.

Bu nedenle mevcut kaynaklarda yer alan bilgilere göre Seni Tanıyorum'un başka bir yapımdan uyarlama olduğuna ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Yapım, Tuğba Doğan'ın yaratıcılığını ve senaristliğini üstlendiği bir proje olarak tanıtılıyor.

SENİ TANIYORUM HANGİ DİZİDEN VE FİLMDEN UYARLAMA?

Dizinin senaryo bilgisinde de Tuğba Doğan'ın adı yer alırken yönetmen koltuğunda Mert Baykal bulunuyor. Box Office Türkiye'nin yapım künyesinde de Seni Tanıyorum için yönetmen Mert Baykal, senaryo için ise Tuğba Doğan bilgisi veriliyor.

Dolayısıyla mevcut resmi ve künye bilgilerinde Seni Tanıyorum'un herhangi bir dizi veya filmden uyarlandığı belirtilmiyor. Yapımın hikayesi, doğum yaptıktan sonra ara verdiği ressamlığa dönmek isteyen Funda'nın hayatına gizemli bakıcı Nazlı'nın girmesi üzerinden ilerliyor. Netflix'in resmi açıklamasında da Nazlı'nın sırlarla dolu bir karakter olduğu belirtiliyor.

SENİ TANIYORUM DİZİSİNİN YÖNETMENİ VE SENARİSTİ KİM?

Seni Tanıyorum dizisinin yaratıcısı ve senaristi Tuğba Doğan, yönetmeni ise Mert Baykal olarak açıklanıyor. Netflix'in resmi sayfasında Tuğba Doğan yapımın yaratıcısı olarak yer alırken, diğer künye kaynaklarında senaryo bilgisi de Doğan'a ait gösteriliyor.

Dizinin yayın platformu Netflix, yayın tarihi ise 17 Eylül 2026 olarak belirtiliyor. Başrollerde Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay bulunuyor.

Seni Tanıyorum için mevcut kaynaklarda yer alan temel künye bilgileri şöyle:

Yaratıcı / Senarist: Tuğba Doğan

Yönetmen: Mert Baykal

Yayın platformu: Netflix

Yayın tarihi: 17 Eylül 2026

Başroller: Elçin Sangu, Melis Sezen, Ozan Dolunay

Bu bilgiler doğrultusunda, Seni Tanıyorum'un bir yabancı dizi, film veya kitaptan uyarlama olduğuna dair resmi bir bilgi bulunmadığı görülüyor. Yapımın senaryo ve yaratıcı bilgisinde Tuğba Doğan'ın adı yer alıyor.