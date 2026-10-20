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Netflix’in dikkat çeken yapımlarından Bir Başkadır’ın ikinci sezon yayın tarihi belli oldu. Berkun Oya’nın yazıp yönettiği dizi, ilk sezonunun ardından altı yıllık aranın sonrasında yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Bir Başkadır 2. sezon ne zaman? Bir Başkadır yeni sezon ne zaman başlıyor? Detaylar...

BİR BAŞKADIR 2. SEZON NE ZAMAN?

Bir Başkadır 2. sezon, 12 Kasım 2026 tarihinde Netflix’te izleyiciyle buluşacak. Dizinin yeni sezon yayın tarihi, Netflix Türkiye’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu. Çekimleri 2025 yılında gerçekleştirilen yapım, ilk sezonunun yayımlanmasından yaklaşık altı yıl sonra yeniden izleyicilerin karşısına çıkacak.

Netflix Türkiye, yeni sezon duyurusunda “Bir sonraki seansta görüşürüz” ifadesini kullandı. Açıklamada, dizinin 12 Kasım 2026’da yalnızca Netflix üzerinden izlenebileceği belirtildi.

Böylece dizinin yeni bölümlerini bekleyen izleyiciler için yayın tarihi de netleşmiş oldu. İlk sezonuyla Kasım 2020’de izleyici karşısına çıkan Bir Başkadır, ikinci sezonuyla hikâyesini devam ettirecek.

BİR BAŞKADIR 2. SEZON KAÇ BÖLÜM OLACAK?

Bir Başkadır’ın ikinci sezonu toplam dört bölümden oluşacak. Yeni sezonun başrolünde Öykü Karayel yer alırken oyuncu, ilk sezonda hayat verdiği Meryem karakteriyle yeniden izleyici karşısına çıkacak.

BİR BAŞKADIR HANGİ PLATFORMDA YAYIMLANACAK?

Bir Başkadır’ın ikinci sezonu Netflix’te yayımlanacak. Netflix Türkiye’nin duyurusuna göre dizinin yeni bölümleri 12 Kasım 2026’dan itibaren yalnızca platform üzerinden izlenebilecek.

BİR BAŞKADIR DİZİSİNİN KONUSU NE?

Bir Başkadır’ın ilk sezonu, İstanbul’da farklı toplumsal çevrelerden gelen insanların kesişen hayatlarını konu aldı. Hikâye, Meryem karakteri üzerinden ilerlerken farklı sınıfların ve yaşam biçimlerinin karşılaşmalarını ele aldı.

Berkun Oya’nın yazıp yönettiği dizinin ilk sezonunda, farklı hayatlara sahip karakterlerin yollarının kesişmesiyle gelişen olaylar anlatıldı. İkinci sezonun yayın tarihi açıklanırken yeni bölümlerin hikâyesine ilişkin ek bir ayrıntı paylaşılmadı.

BİR BAŞKADIR İLK SEZON NE ZAMAN YAYIMLANDI?

Bir Başkadır’ın ilk sezonu Kasım 2020’de yayımlandı. Berkun Oya’nın yazıp yönettiği dizinin ilk sezon oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Defne Kayalar, Fatih Artman, Funda Eryiğit ve Nur Sürer yer aldı.

İlk sezonun yayımlanmasının ardından yaklaşık altı yıl sonra ikinci sezonuyla geri dönecek olan yapımın yeni bölümleri, 12 Kasım 2026’da Netflix’te izleyiciyle buluşacak.