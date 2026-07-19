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Yapay zeka şirketini Netflix'e satan Ben Affleck servet kazandı

Yapay zeka şirketini Netflix'e satan Ben Affleck servet kazandı
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Ünlü oyuncu Ben Affleck, kurduğu yapay zeka şirketini Netflix'e adeta servet karşılığında sattı. Dijital yayın devinin şirket için ödediği bedel, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunulan resmi belgelerle ortaya çıktı. Yaklaşık 587 milyon dolarlık satın alma, hem teknoloji hem de eğlence sektöründe büyük yankı uyandırırken, Affleck'in 2022 yılında kurduğu girişim resmen Netflix çatısı altına girdi.

Dünyanın en büyük dijital yayın platformlarından Netflix'in, Hollywood yıldızı Ben Affleck'in kurduğu yapay zeka girişimi InterPositive'i satın almak için ödediği tutar belli oldu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan resmi belgelerde, satın alma işleminin yaklaşık 587 milyon dolar nakit karşılığında gerçekleştirildiği açıklandı.

SATIN ALMA RESMEN AÇIKLANDI

Netflix, Mart ayında Ben Affleck'in kurduğu yapay zeka şirketi InterPositive'i bünyesine kattığını duyurmuştu. Şirket, bu hafta kamuoyuyla paylaştığı resmi belgelerde satın alma sürecine ilişkin mali detayları da açıkladı.

The Hollywood Reporter'ın aktardığına göre, SEC'e sunulan 10-Q raporunda, satın almanın yaklaşık 587 milyon dolarlık nakit ödeme karşılığında tamamlandığı ve işlemin işletme birleşmesi olarak muhasebeleştirildiği belirtildi.

ŞİRKETİN ADI BELGELERDE YER ALMADI

Resmi belgelerde InterPositive'in ismi doğrudan yer almasa da Netflix, 5 Mart 2026 tarihinde yaptığı açıklamada satın aldığı şirketin InterPositive olduğunu duyurmuştu.

BEN AFFLECK: BU ARAÇ FİLM YAPIMCILARI İÇİN TASARLANDI

Ben Affleck, 2022 yılında mühendisler, araştırmacılar ve yaratıcı sektör profesyonellerinden oluşan 16 kişilik ekiple kurduğu InterPositive'in Netflix bünyesine katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ünlü oyuncu daha önce yaptığı açıklamada, geliştirdikleri teknolojinin üretken yapay zekadan farklı bir amaç taşıdığını belirterek, "InterPositive, film yapımcılarının karşılaştığı belirli sorunları çözmek ve onları üretim sürecine daha fazla dahil etmek için geliştirildi. Bu sistem metin komutlarıyla içerik üretmek ya da sıfırdan yeni bir şey oluşturmak üzerine kurulu değil. Kendi materyallerinizden bir model oluşturmanızı sağlıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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