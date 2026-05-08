Netflix’in son dönemde en çok konuşulan Türk yapımlarından biri olan “Kimler Geldi Kimler Geçti”, üçüncü sezonuyla birlikte yeniden gündemin merkezine yerleşti. 8 Mayıs 2026 itibarıyla platform kütüphanesine eklenen yeni sezon, özellikle Leyla karakterinin yaşadığı büyük değişim ve Cem Murathan’ın hikâyeye geri dönüşüyle dikkat çekiyor. Peki, Kimler Geldi Kimler Geçti 4. sezon olacak mı? Kimler Geldi Kimler Geçti 4. sezon final mi? Detaylar...

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ 4. SEZON OLACAK MI?

Ay Yapım imzası taşıyan dizinin senaryosu Ece Yörenç tarafından kaleme alınırken, yönetmen koltuğunda Bertan Başaran oturuyor. İlk iki sezonuyla Netflix Türkiye’de uzun süre en çok izlenen yapımlar arasında yer alan dizi, üçüncü sezonuyla da bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor.

Netflix ve yapım ekibi tarafından şu ana kadar yapılan açıklamalara göre dizinin 4. sezonuna dair resmi bir onay ya da iptal kararı bulunmuyor. Bu durum, dizinin geleceğinin henüz netleşmediğini gösteriyor. Genellikle Netflix, yeni sezon kararlarını izlenme oranları, küresel performans ve izleyici etkileşimine göre şekillendiriyor. Bu nedenle 3. sezonun performansı, 4. sezon ihtimalini doğrudan belirleyecek en kritik faktör olarak öne çıkıyor.

Dizinin önceki sezonlarda elde ettiği yüksek izlenme başarısı ve sosyal medyada yarattığı etki göz önüne alındığında, 4. sezon ihtimali tamamen dışlanmış değil. Ancak şu an için yapımcılar tarafından doğrulanmış bir planlama bulunmuyor.

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ 4. SEZON FİNAL Mİ?

Şu an için bu soruya net bir yanıt vermek mümkün değil. Çünkü Netflix ya da yapım şirketi Ay Yapım tarafından dizinin final sezonu olduğuna dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bu da üçüncü sezonun hikâyeyi tamamlayan bir final sezonu olmadığını gösteriyor.