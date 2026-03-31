"Sonunda Sen" (bazı mecralarda Sadece Sen olarak da geçiyor) filmi, 27 Mart 2026 itibarıyla Netflix kütüphanesinde yerini aldı. Eda Ece’nin "Şimdi yayında!" paylaşımıyla duyurulan film, modern bir aşk hikâyesini Türkiye’nin huzurlu sahil kasabalarından Urla’nın büyüleyici atmosferiyle buluşturuyor. Peki, Sonunda Sen filminin konusu ne? Sonunda Sen filminin oyuncuları kimler? Detaylar...

SONUNDA SEN FİLMİNİN KONUSU NE?

Hikâyenin merkezinde, hayatındaki her şeyi titizlikle planlayan Aslı (Eda Ece) bulunuyor. Aslı, Sevgililer Günü planlarının beklenmedik bir şekilde altüst olmasıyla kendini Urla’da bulur. Burada, karakterleri zıt ama birbirini tamamlayan Yıldırım (Kaan Yıldırım) ile karşılaşır.

Film, “En güzel şeyler planlanmadığında gerçekleşir” temasını işliyor. Aslı ve Yıldırım arasında filizlenen sürpriz aşk, doğal manzaralar ve dingin sahil atmosferiyle birleşerek izleyiciye hem romantik hem de huzurlu bir deneyim sunuyor.

Urla’nın sahil ve doğa manzaraları, filmde adeta bir Ege tatili havası yaratıyor. Melis Civelek’in kaleminden çıkan diyaloglar ise günümüz ilişkilerine eğlenceli ve duygusal bir pencere açıyor. Bu yönüyle "Sonunda Sen", romantik komedi türünde özgün bir alternatif olarak öne çıkıyor.

SONUNDA SEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrollerinde Eda Ece ve Kaan Yıldırım yer alıyor. İkili, karakterleri aracılığıyla modern bir aşkın iniş çıkışlarını, mizah ve duygusallıkla izleyiciye aktarıyor.

Eda Ece – Aslı: Hayatını titizlikle planlayan ve beklenmedik sürprizlerle karşılaşan genç kadın.

Kaan Yıldırım – Yıldırım: Zıt karakterleriyle Aslı’nın hayatına renk katan, etkileyici ve sürprizlerle dolu bir erkek.

GÜÇLÜ DESTEK KADROSU

Başrollerin yanı sıra film, Türk televizyon ve sinemasının sevilen isimlerini de bir araya getiriyor:

Devrim Yakut

Seren Şirince

Pelin Uluksar

Kürşad Demir

Mekin Sezer

Atilla Şendil

Bu oyuncu kadrosu, karakterlerin derinlikli ve inandırıcı bir şekilde işlenmesini sağlarken, hikâyeye duygusal ve eğlenceli bir zenginlik katıyor.