Uzak Şehir setinde büyük sürpriz: Alper Çankaya, rol arkadaşı ile aşk yaşıyor

Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir’de Şahin Albora karakterine hayat veren Alper Çankaya, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Başarılı oyuncunun, dizide Pakize karakterini canlandıran rol arkadaşı Yaren Güldiken ile birliktelik yaşadığı ortaya çıktı.

SETTE BAŞLAYAN YAKINLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ

Bir süredir birlikte oldukları konuşulan Alper Çankaya ve Yaren Güldiken’in birlikte çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Dizinin sezon arasına girmesinin ardından tatile çıkan ikilinin samimi kareleri kısa sürede dikkat çekti.

FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Çankaya ve Güldiken’in birlikte görüntülenmesiyle aşk iddiaları güç kazanırken, çiftin ilişkisinin bir süredir devam ettiği öğrenildi. İki oyuncu da konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

UZAK ŞEHİR’E VEDA EDİYOR

Öte yandan Alper Çankaya’nın Uzak Şehir dizisindeki serüveninin sona erdiği belirtildi. Dizide önemli karakterlerden biri olan Şahin Albora’ya hayat veren oyuncunun sezon finaliyle birlikte projeye veda edeceği öğrenildi.

YENİ ADRESİ NETFLIX

Başarılı oyuncunun yeni projesi de belli oldu. Alper Çankaya’nın, Netflix için hazırlanan ve çekimlerine kısa süre içinde başlanacak olan Eve Giden Yol dizisinin kadrosuna katıldığı öğrenildi.

