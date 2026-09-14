Crew Girl Full HD izle! (Türkçe Dublaj ve Altyazılı) Crew Girl tek parça nereden, nasıl izlenir?

Yeni gençlik draması Crew Girl, ilk sezonunun tüm bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Vivian Lin tarafından yaratılan yapımda Miku Martineau, ailesini etkileyen bir skandalın ardından yeni bir hayata başlayan genç kürekçi Teagan Tao karakterini canlandırıyor. Peki, Crew Girl nereden izlenir? (Türkçe Dublaj ve Altyazılı) Crew Girl tek parça nereden, nasıl izlenir? Detaylar... İşte Crew Girl hakkında resmi olarak paylaşılan bilgiler ve merak edilen tüm detaylar.

CREW GIRL FULL HD İZLE!

Crew Girl, 10 Eylül 2026 tarihinde Netflix kütüphanesindeki yerini aldı. İlk sezonun 8 bölümünün tamamı aynı tarihte izleyicilerin erişimine açıldı. Netflix’in resmi sayfasında yapım drama türünde ve 8 bölümlük bir dizi olarak yer alıyor.

Diziyi izlemek isteyen izleyiciler, Netflix platformu üzerinden Crew Girl sayfasına ulaşarak ilk sezonun bölümlerini takip edebilir. Yapımın başrollerinde Miku Martineau, Sam Braun ve Kyle Clark bulunuyor.

CREW GIRL TEK PARÇA NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Crew Girl dizisinin ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor. Dizinin bölümleri Netflix üzerinden izlenebiliyor. Netflix’in resmi içerik sayfasında dizinin ilk sezonundaki bölümler ve bölüm süreleri de yer alıyor.

Yapımın tüm bölümlerine ulaşmak isteyen izleyicilerin Netflix üzerinden Crew Girl sayfasını açması gerekiyor. Dizinin ilk sezonu toplu olarak platformda yayınlandığı için bölümler ayrı ayrı takip edilebiliyor.

CREW GIRL İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Crew Girl, internet üzerinden Netflix platformu aracılığıyla izlenebiliyor. Dizi, 10 Eylül 2026 itibarıyla Netflix kütüphanesinde yer alıyor ve ilk sezonun 8 bölümünün tamamı platformda bulunuyor.

Netflix’in resmi sayfasında dizinin fragmanı ve ilk sezon bölümleri de yer alıyor. Böylece izleyiciler, yapımın bölümlerine doğrudan platform üzerinden ulaşabiliyor.

CREW GIRL KONUSU NEDİR?

Crew Girl, ailesini etkileyen bir skandalın ardından hayatı değişen genç kürekçi Teagan Tao’nun yeni yaşamını konu alıyor. Teagan, annesiyle birlikte yeni bir yere taşınmasının ardından eğitimine farklı bir okulda devam ediyor.

Yeni okulunda kız kürek takımının bulunmadığını fark eden Teagan, erkek okul takımında dümenci olarak yer almayı kabul ediyor. Ancak katıldığı takımın disiplinden uzak ve kaotik yapısı, genç kürekçinin karşısına yeni mücadeleler çıkarıyor.

Dizinin merkezindeki Teagan karakteri Miku Martineau tarafından canlandırılıyor. Netflix’in resmi tanıtımında da Teagan’ın aile skandalının ardından yeni bir çevreye girerek erkeklerden oluşan kürek takımına katıldığı belirtiliyor.

Yapım boyunca kürek sporu, okul hayatı ve takım içindeki ilişkiler Teagan’ın yaşadığı değişimle birlikte ilerliyor. Dizinin hikâyesinde rekabet ve gençlik ilişkileri de öne çıkan unsurlar arasında bulunuyor.

CREW GIRL DİZİSİ KAÇ BÖLÜM?

Crew Girl dizisinin ilk sezonu toplam 8 bölümden oluşuyor. Dizinin bütün bölümleri 10 Eylül 2026 tarihinde Netflix'te yayınlandı. Netflix’in resmi sayfasında da ilk sezonun 8 bölüm olduğu belirtiliyor.

İlk sezonun bölümleri şu şekilde sıralanıyor:

1. Bölüm – Yakalayış

2. Bölüm – Nefret Dolu Sekizli

3. Bölüm – Uçuş Ekibi

4. Bölüm – Gerçek Kürek Aşkı

5. Bölüm – Bir Güz Balosunun Anatomisi

6. Bölüm – Kötü Ayrılık

7. Bölüm – Baskı Altında

8. Bölüm – Ah Dümencim, Canım Dümencim

Dizinin bölüm süreleri de Netflix'in resmi sayfasında yer alıyor. İlk bölüm 55 dakika, ikinci bölüm ise 51 dakika olarak listelenmiş durumda.

CREW GIRL OYUNCULARI KİMLER?

Crew Girl oyuncu kadrosunda Miku Martineau, Sam Braun, Kyle Clark, Jessica Paré ve Thomas Cadrot gibi isimler bulunuyor. Dizide Miku Martineau, hikâyenin merkezindeki Teagan Tao karakterine hayat veriyor.

Kadroda yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

Miku Martineau – Teagan Tao

Jessica Paré – Ella Emerson-Tao

Samuel Braun – Josh Regis

Kyle Clark – Cam Dillinger

Thomas Cadrot – Coach Matt Hayden

Connor Wong – Perry Chou

Riley Davis – Noah Bainbridge

Olga Petsa – Juliet Morny

Vincent Muller – Damon Quaid

Alysse Leite-Rogers

Norman Buckley

Miku Martineau, 13 Eylül 2004 tarihinde Toronto, Ontario, Kanada'da doğdu. Verilen bilgilere göre oyuncu Kate, Star Trek: Bölüm 31 ve Honor Society yapımlarıyla tanınıyor.

Jessica Paré, 1980 yılında Montreal, Quebec'te dünyaya geldi. Oyunculuk ve şarkıcılık kariyeriyle tanınan Paré, dizide Teagan'ın annesi Ella Emerson-Tao karakterini canlandırıyor.

Samuel Braun, dizide Josh Regis karakterine hayat veriyor. Kyle Clark ise Cam Dillinger rolünde izleyici karşısına çıkıyor. Thomas Cadrot da Coach Matt Hayden karakterini oynuyor.

Kadronun diğer isimleri arasında Perry Chou karakteriyle Connor Wong, Noah Bainbridge karakteriyle Riley Davis, Juliet Morny karakteriyle Olga Petsa ve Damon Quaid karakteriyle Vincent Muller bulunuyor. Netflix'in resmi oyuncu rehberinde de yapımın ana kadrosunda Miku Martineau, Sam Braun, Kyle Clark, Jessica Paré ve Thomas Cadrot gibi isimler yer alıyor.

CREW GIRL NEREDE ÇEKİLDİ?

Crew Girl dizisi, Kanada'nın Britanya Kolombiyası (British Columbia) eyaletinde yer alan Vancouver Adası'ndaki Victoria ve Sidney kentlerinde çekilmiştir.