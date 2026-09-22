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Okul saldırganının notlarından Netflix dizisinin izleri çıktı: Seri katil karakterden ilham almış

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Okul saldırganının notlarından Netflix dizisinin izleri çıktı: Seri katil karakterden ilham almış
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili soruşturma derinleştirilirken, 15 yaşındaki şüphelinin odasında manifesto ve çeşitli notlar bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelinin odasında “Sosyalist Komünist Parti” adıyla bir yapı kurguladığı, Nazi amblemi bulundurduğu ve Netflix'in “You” dizisindeki Joe Goldberg karakterine hayranlık duyduğunu gösteren notlara ulaşıldı.

  • Manisa Turgutlu'da İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarındaki saldırıda 3'ü ağır olmak üzere toplam 11 öğrenci yaralandı.
  • Soruşturma kapsamında şüphelinin annesi, babası, dedesi, anneannesi, 3 halasının oğlu ve av bayisi sahibinin gözaltına alınmasıyla zanlıyla birlikte gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi.
  • Saldırıda kullanılan av tüfeğinin anneannesinin üzerine kayıtlı olduğu, şüphelinin silahı dedesinin evinden aldığı ve anneannesinden aldığı 600 TL ile av bayisinden fişek satın aldığı belirlendi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesi İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında gerçekleştirilen saldırıya ilişkin soruşturma derinleştirilirken, olay öncesine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında şüpheli Halil O.’nun annesi, babası, dedesi, anneannesi, 3 halasının oğlu ile fişekleri sattığı belirtilen av bayisinin sahibi gözaltına alındı. Yaşanan gelişmeyle zanlıyla birlikte gözaltına alınanların sayısı 9’a yükseldi.

SALDIRI PLANINI 1 AY ÖNCE KUZENİNE ANLATMIŞ

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre Halil O.’nun saldırıdan yaklaşık 1 ay önce, gözaltına alınan 3 halasının oğlundan birine tüfekle eylem gerçekleştireceğini söylediği belirlendi. Ancak bu sözlerin ciddiye alınmadığı ve gülünüp geçildiği tespit edildi. Zanlının saldırı öncesinde diğer iki halasının oğluyla birlikte tüfekle atış talimi yaptığı da soruşturma dosyasına yansıdı.

600 TL İLE FİŞEK ALDI

Soruşturmada 15 yaşındaki şüphelinin saldırı öncesinde anneannesinden aldığı 600 TL ile bir av bayisinden fişek satın aldığı belirlendi. Saldırıda kullanılan av tüfeğinin ise anneannesinin üzerine kayıtlı olduğu ve şüphelinin silahı dedesinin evinden aldığı tespit edildi.

ODASINDA MANİFESTO VE NOTLAR BULUNDU

Halil O.’nun yaşadığı yerde gerçekleştirilen aramalarda çeşitli not ve materyaller ele geçirildi. Zanlının notlarında “Sosyalist Komünist Parti” adıyla bir yapı kurguladığı, toplumsal sorunlara ilişkin notlar tuttuğu ve bir manifesto kaleme aldığı belirlendi. Odada Nazi amblemi de bulunurken, şüphelinin İngiliz Marksist tarihçi Eric John Ernest Hobsbawm’ın fikirleri ve eserlerinden etkilendiği tespit edildi.

NETFLİX DİZİSİNDEKİ KARAKTERE HAYRANLIK BESLİYORMUŞ

Sabah’ta yer alan habere göre, Halil O.’nun Netflix’te yayımlanan “You” dizisindeki Joe Goldberg karakterine hayranlık duyduğunu gösteren notlara da ulaşıldı. Saldırı öncesinde cep telefonunu sıfırladığı belirtilen şüphelinin telefonu incelemeye alındı.

OKUL GÜZERGAHINDA 3 EL ATEŞ ETTİ

Yapılan incelemelerde saldırının okul binasının içinde veya girişinde değil, öğrencilerin okula yürüdüğü güzergahta meydana geldiği belirlendi. Halil O.’nun güzergâh üzerinde toplam 3 el ateş ettiği tespit edildi. Teknik incelemelere göre ilk atış okula 80 metre, ikinci atış 90 metre, üçüncü atış ise 100 metre mesafede gerçekleştirildi. Saldırıda 3’ü ağır olmak üzere toplam 11 öğrenci yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 3 öğrencinin tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini açıkladı.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKenan GÖREN:

Suçlu diziler. Bakanlar rahat olsun.

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Haber YorumlarıMehmet Sinan Bayram:

hani kiz meselesiydi , bizde yedik zaten

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