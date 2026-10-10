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Erzurum'daki lise öğrencisi Yağmur Şakar, yapay zeka yarışmasında dünya üçüncüsü oldu

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Erzurum'daki lise öğrencisi Yağmur Şakar, yapay zeka yarışmasında dünya üçüncüsü oldu
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Erzurum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Yağmur Şakar, Küresel Yapay Zeka Hackathon Yarışması Lise Kategorisi'nde dünya üçüncüsü oldu. Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, ilaç kullanımına yönelik yapay zeka projesiyle başarı kazanan Şakar'ı tebrik etti.

Erzurum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Yağmur Şakar, Küresel Yapay Zeka (Hackathon) Yarışması Lise Kategorisi'nde dünya üçüncüsü olarak gururlandırdı.

Sağlık alanında ilaçların kontrollü ve bilinçli kullanımını desteklemek amacıyla geliştirilen yapay zeka ve kodlama projesiyle uluslararası düzeyde önemli bir başarıya imza atan Yağmur Şakar ve ekibi, bilimsel düşüncenin ve teknolojik üretkenliğin genç nesillerdeki güçlü karşılığını ortaya koydu.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, başarılı öğrenci Yağmur Şakar'ı makamında ağırlayarak elde ettiği dünya üçüncülüğü dolayısıyla tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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