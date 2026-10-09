Kilis'te iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücü H.K. ağır yaralandı

Kilis'te iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücü H.K. ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis'te akşam saatlerinde Necmettin Erbakan Mahallesi'nde iki motosikletin çarpışması sonucu H.K. ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.K.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KİLİS'te iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada H.K. ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Necmettin Erbakan Mahallesi'nde meydana geldi. M.K.'nin kullandığı 79 ACD 325 plakalı motosiklet ile H.K.'nin kullandığı 79 ACH 802 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, yaralı sürücü H.K.'yi Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. H.K.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı