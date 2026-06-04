Haberler

Sinop'ta öğrencilerin yıl boyunca ürettikleri eserler görücüye çıktı

Sinop'ta öğrencilerin yıl boyunca ürettikleri eserler görücüye çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yıl boyunca hazırladıkları resim ve tarihi objelerden oluşan sergiyi Sebahattin Ali Kültür Merkezi'nde açtı. Sergide karakalem, tuval ve taş boyama eserler yer aldı.

Sinop Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yıl sonu resim sergisi gerçekleştirildi.

Sinop Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan yıl sonu sergisi, Sebahattin Ali Kültür Merkezinde açıldı. Sergide öğrencilerin yıl boyunca yaptığı resim çalışmasının yanı sıra, öğretmenleriyle birlikte bir araya getirdikleri tarihi objeler de yer aldı. Karakalem, tuval ve taş boyama gibi farklı tekniklerle hazırlanan eserler sanatseverlerin beğenisine sunulurken, tarihi objeler de ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Açılışta konuşan Okul Müdürü Metin Çalmaz, öğrencilerin sadece mesleki değil, sanatsal ve kültürel alanda da gelişim göstermesini önemsediklerini belirterek, sanat eğitiminin öğrencilerin özgüvenine katkı sunduğunu ifade etti. Konuşmaların ardından okulun Halk Oyunları ekibi tarafından Halk Oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğretmenleri rehberliğinde öğrenciler tarafından hazırlanan ikramlık yiyecek ve içecekler katılımcılara sunuldu. Sergi açılışı, düzenlenen kokteyl ile sona erdi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti

YDK kararı sonrası CHP'de taşlar yerinden oynadı
İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında 'yürütmeyi durdurma' kararı

Mahkemeden Yerebatan Sarnıcı'yla ilgili sürpriz karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim

Muhittin Böcek'ten yeni ifade! Özgür Özel'in adını verdi
İtalyan devi listesine ekledi! Icardi'yi istiyorlar

Eleştiri oklarının hedefindeki Icardi'ye dünya devi talip oldu

Ertuğrul Doğan transferi canlı yayında duyurdu: Kadromuza kattık

Transferi canlı yayında duyurdu: Kadromuza kattık
Canlı yayında açıklamıştı! Manchester City'den Real Madrid'e Erling Haaland tehdidi

Canlı yayında açıkladığı isim sonrası tehditler almaya başladı
286 yıla kadar hapsi isteniyordu! Mehmet Akif Ersoy iddianamesi mahkemeden geri döndü

Mehmet Akif Ersoy iddianamesine mahkemeden veto
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir

Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası'ndan çuval çuval para kazanacak

F.Bahçe ve G.Saray Dünya Kupası'ndan çuval çuval para kazanacak
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>