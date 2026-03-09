Haberler

Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu

ABD-İsrail-İran arasındaki savaş devam ederken, eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın yıllar önce bir programda söyledikleri yeniden gündem oldu. Bölgedeki İsrail tehlikesine dikkat çeken Erbakan'ın, "Yahudi ile hudut olacaksın. O Yahudi de İran'la savaşacak. Böylece İslam alemini darmadağın ederler. İnsanlığı mahvederler. Öyle olmasa dahi arkadan hedef Türkiye'dir. Türkiye'ye hücum edecekler. Türkiye'ye Sevr'i uygulayacaklar." dediği görüldü.

  • Necmettin Erbakan, İsrail'in komşu ülkelerle gerilimlerinin nihai amacının Türkiye'ye hücum etmek olduğunu söyledi.
  • Erbakan, İsrail'in İran'la savaşacağını ve Türkiye'den kendisiyle beraber olmasını isteyeceğini belirtti.
  • Erbakan, Türkiye'ye Sevr Antlaşması'nı uygulayacaklarını, Ermenileri ve Pontus'u getireceklerini ifade etti.

Orta Doğu'da tırmanan İsrail, İran ve ABD gerilimi sürerken, eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın yıllar önce yaptığı stratejik uyarılar yeniden kamuoyunun dikkatini çekti. Erbakan'ın dile getirdiği, bölgedeki çatışmaların İslam alemini istikrarsızlaştıracağı ve asıl hedefin Türkiye'nin toprak bütünlüğü olduğu yönündeki sözleri, güncel gelişmelerle benzerliği nedeniyle sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

ERBAKAN: YAHUDİ, İRAN'LA SAVAŞACAK

Söz konusu konuşmasında Erbakan, İsrail'in komşu ülkelerle yaşadığı gerilimlerin nihai amacının Türkiye'ye hücum etmek olduğunu vurgularken şunları söylediği görüldü: "Gelecek bütün hududumuz boyunca, Suriye ve Irak hududumuz baştan sona kadar, şimdi artık İsrail'le olacak. Yahudi ile hudut olacaksın. O Yahudi de İran'la savaşacak. Ve sana diyecek ki sen de benimle beraber ol. Bunlara kalsa bunlar onlarla beraber olur.

"ARKADAN HEDEF TÜRKİYE'DİR"

İran'la savaşmaya da kalkarlar. Böylece İslam alemini darmadağın ederler. İnsanlığı mahvederler. Öyle olmasa dahi arkadan hedef Türkiye'dir. Türkiye'ye hücum edecekler. Türkiye'ye Sevr'i uygulayacaklar. Ermenileri getirecekler, Pontus'u getirecekler.

"HAZIRLIKLARINI ŞİMDİDEN YAPIYORLAR"

Ne yapacakları belli. Zaten onların hazırlıklarını şimdiden yapıyorlar. Adım adım. Bütün bunların hepsi, bu arkadan gelecek olan olayların hepsi bizim milli menfaatlerimize aykırı. 1400 yıllık Osmanlı-Selçuklu dönemimizin tarihine aykırı."

