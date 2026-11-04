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Osmaniye'de 39 yıldır görev yapan öğretmen İdris Demirci emekliye ayrıldı

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Osmaniye'de Necmettin Erbakan İmam Hatip Lisesi'nde 39 yıldır görev yapan İHL Meslek Dersleri Öğretmeni İdris Demirci (65), emekliye ayrıldı. Okulda düzenlenen veda programında Demirci'ye çiçek ve plaket verilirken öğrencileri ve meslektaşları onu alkışlarla uğurladı.

OSMANİYE'de Necmettin Erbakan İmam Hatip Lisesi'nde 39 yıldır görev yapan İHL Meslek Dersleri Öğretmeni İdris Demirci (65), emekliye ayrıldı. Demirci için görev yaptığı okulda düzenlenen veda programında duygusal anlar yaşandı.

Meslek hayatını eğitime ve öğrencilerinin yetişmesine adayan İdris Demirci, Necmettin Erbakan İmam Hatip Lisesi'ndeki son dersinin ardından öğrencileri ve meslektaşlarının alkışları eşliğinde okuldan uğurlandı. Çiçeklerle karşılanan Demirci, okulun merdivenlerinden alkışlar eşliğinde son kez inerken öğrencilerine el sallayarak veda etti.

Veda programında konuşan Okul Müdürü Havva Polat, Demirci'ye eğitim camiasına sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "6 yaşından beri geldiği okula artık gelmeyecek ama çok özgür bir hayatı var. İnşallah kendisini yeniden burada görürüz, ziyaretimize gelir. Her zaman bekleriz. Emeklilik hayatında sağlık ve mutluluklar diliyorum" dedi. Duygusal anların yaşandığı programda İdris Demirci'ye çiçek, plaket ve çeşitli hediyeler sunuldu.

Programda, 'Bugün son ders, son zil ama senin bize öğrettiklerin hiçbir zaman son bulmayacak' yazılı pankart açıldı. Okul hoparlörlerinden ise duygusal anlara eşlik etmesi için 'Hatıran Yeter' şarkısı çalındı. İdris Demirci ise konuşmasında, "Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a ısmarladık" sözleriyle öğrencilerine veda etti. Demirci, öğrencilerinin alkışları ve sevgi gösterileri eşliğinde okul avlusunda oluşturulan koridordan geçerek duygu dolu anlar yaşattı.

Okul yönetimi tarafından paylaşılan veda mesajında da Demirci'nin yetiştirdiği öğrencilerin hayatında unutulmaz izler bıraktığı belirtilerek, "Yıllarınızı eğitime, öğrencilerinize ve geleceğe adadınız. Geride yalnızca güzel anılar değil, yetiştirdiğiniz nesillerin hayatında silinmeyecek izler bıraktınız. Emekliliğiniz yeni bir başlangıç. Ömrünüzün bu güzel döneminde sağlık, huzur ve mutluluk sizinle olsun" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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