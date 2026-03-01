Haberler

İyi Parti Lideri Dervişoğlu'ndan Necmettin Erbakan'ın Kabrine Ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının yıl dönümünde kabri başında andı.

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının yıl dönümünde kabri başında andı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı kabri başında dualarla andık." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu

İsrail'in dört bir yanı yangın yeri! İran saldırıda bir ilk yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı

İran korkusu bacayı sardı, on binlerce kişi silah altına alındı
İşte İran'ın ABD İHA'sını vurduğu anlar

Trump'ı İran'ı vurduğuna pişman ettirecek görüntüler
İran, Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu

Artık Macron da sesini çıkarmak zorunda! İran orayı da vurdu
Fenerbahçeli taraftalardan Sadettin Saran'a büyük tepki

Sadettin Saran'a büyük tepki
İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı

İran korkusu bacayı sardı, on binlerce kişi silah altına alındı
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu

İran'ın dünyayla bağını kesmek istiyorlar! Kritik nokta böyle vuruldu
Pakistan'daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21'e yükseldi

İran'a saldırılar, o ülkeyi fena karıştırdı! Can kayıpları artıyor