İyi Parti Lideri Dervişoğlu'ndan Necmettin Erbakan'ın Kabrine Ziyaret
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının yıl dönümünde kabri başında andı.
Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı kabri başında dualarla andık." ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA