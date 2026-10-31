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Dört parti genel başkanı, Necmettin Erbakan'ın 100. doğum yılında Konya'da buluştu

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Dört parti genel başkanı, Necmettin Erbakan'ın doğumunun 100. yılı dolayısıyla Konya'da düzenlenen programda bir araya geldi. Programa partilerin milletvekilleri, partililer ve vatandaşlar da katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya'da Necmettin Erbakan'ın doğumunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya geldi.

Fatih Erbakan, Karatay Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda, merhum Necmettin Erbakan'ın 1969 yılında bağımsız milletvekili olarak siyaset sahnesine bu topraklardan girdiğini belirtti.

Milli Görüş çadırının direğinin dikili olduğu yer olan Konya'da bulunmaktan mutlu olduklarını ifade eden Erbakan, 100. doğum yıl dönümü münasebetiyle merhum Necmettin Erbakan'ı hayırla yad ettiklerini bildirdi.

Erbakan, "Cenab-ı Allah bizlere de aynı istikamet üzerinde son nefesimize kadar yürümeyi, Erbakan hocamızın göstermiş olduğu hedeflerle yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni dünya hedeflerine ulaşmayı nasip eylesin." şeklinde konuştu.

Erbakan, Necmettin Erbakan'ın hayatı boyunca attığı her adımda, söylediği her sözde, 'Bunun karşılığı ahirette ne olur?' diye düşünerek hareket ettiğini, şuur sahibi gerçek bir Müslüman olduğunu aktardı.

"Pek çok projeyi hayata geçirmeyi başardı"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Necmettin Erbakan'ın 60'lı yıllarda, insanın sosyolojik ve siyasal açıdan son derece sıkışıp yaşadığı bir dönemde siyaseti ilimle, tevazu ile, nezaketle, münevverlikle ve toplumun derdine uygun bir şekilde sunmayı başaran gerçek bir dava insanı olduğunu söyledi.

Babacan, Erbakan'ın bir mühendis olarak üretimin, bir siyasetçi olarak bağımsızlığın ve bir fikir insanı olarak ahlak ve maneviyatın çok güçlü savunucusu olduğunu vurgulayarak, "Erbakan Hoca kalkınma idealiyle, ekonomik bağımsızlık hedefiyle pek çok projeyi hayata geçirmeyi başardı." ifadelerini kullandı.

Babacan, Erbakan'ın her çalışmasında ve her çabasında, inandığı değerleri her zaman siyasetinin merkezine koyduğunu dile getirdi.

"Erbakan Hocamız bu milletin kendine güvenini inşa etti"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da bazı insanların ortaya koydukları fikirlerle nesilde yeniden doğduğunu anlattı.

Necmettin Erbakan'ın mücadelesinin birbirini tamamlayan iki temel sütun üzerine oturduğuna dikkati çeken Arıkan, şöyle devam etti:

"Bunlardan biri insanın ahlak ve maneviyatla inşası, ikincisi düzenin hak ve adalet temelinde yeniden kuruluşuydu. Erbakan Hocamız, bunları gerçekleştirebilmek için zaman, şart, konjonktürü hiç beklemedi. Gençken de yaşlıyken de başbakanlık makamında da hastane odasında da bunun mücadelesini verdi. Genç kardeşlerim, siz Erbakan hocamızı belki yalnızca beyaz saçlarıyla gördünüz. Belki de onu hiç görmediniz ama bilin ki o beyaz saçların altında bir zamanlar sizin yaşlarınızda çok büyük hayaller kurmuş bir genç vardı. Erbakan hoca bu büyük işleri yapabilmek için yaşlanmayı beklemedi. Bu sebeple onun hayatını yalnızca seçimlerle, partilerle, hükümetlerle anlatamayız. Erbakan Hocamız bu milletin kendine güvenini inşa etti. Erbakan Hocamız bu ülkenin insanına büyük işler başarabileceğini hatırlattı. Bugün ise bizim asıl sorumluluğumuz, hocamızın yaptığı mücadeleyi, ortaya koyduğu ilkeleri, bugünün sorunları karşısında yeniden düşünmek ve adil bir düzen için ortak mücadeleyi büyütebilmektir."

"Samimi bir Müslümandı"

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da ömrünü Allah'a adamış merhum Necmettin Erbakan'ı doğumunun 100'üncü yılında rahmetle andıklarını söyledi.

Bu anlamlı programda kendilerini bir araya getiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a ve emeği geçenlere teşekkür eden Yapıcıoğlu, "Erbakan Hoca, en yalın ve kısa ifadeyle güzel bir insan ve samimi bir Müslümandı. İslam'ın sadece şekli ibadetlerden ibaret gören ve dar kalıplara hapseden anlayışa her zaman itiraz etmiştir." dedi.

Yapıcıoğlu, Erbakan'ın, İslam'ın itikattan ahlaka, siyasetten iktisada, eğitimden hayatın her alanını saran canlı bir hakikat ve kusursuz bir hayat nizamı olduğunun tekrar tekrar dersini verdiğini sözlerine ekledi.

Programa İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Hasan Yel, katılım gösteren partilerin milletvekilleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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