Arıkan, Erbakan’ın 100. doğum günü programında yaşanabilir Türkiye mesajı verdi

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Yaşanabilir bir Türkiye asla kendiliğinden ortaya çıkmayacak. Ben bugün Türkiye'nin dört bir tarafında Milli Görüşçülerin gözünde fon düzenine son verecek iradenin heyecanını görüyorum. Özgür Filistin devletini kurmanın heyecanını görüyorum. Birlikte yürümenin, birlikte başarmanın, birlikte hizmet üretmenin heyecanını görüyorum" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın 100'üncü doğum günü dolayısıyla Konya'da düzenlenen "Asrın Lideri Erbakan 100 Yaşında" programında konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı.

Arıkan, bugün merhum Erbakan'ı anmak ve anlamak çabasında olduklarını belirterek, "Hocamızın mücadelesi esasen birbirini tamamlayan iki temel sütun üzerine oturuyordu. Bunlardan biri insanın ahlak ve maneviyatla inşası, ikincisi düzenin hak ve adalet temelinde yeniden kuruluşuydu. Erbakan Hocamız bunları gerçekleştirebilmek için zaman, şart, konjonktürü hiç beklemedi. Gençken de yaşlıyken de başbakanlık makamında da hastane odasında da bunun mücadelesini verdi" diye konuştu.

"ERBAKAN HOCAMIZ BU MİLLETİN KENDİNE GÜVENİNİ İNŞA ETTİ"

Necmettin Erbakan'ın hayatının yalnızca seçimler, partiler ve hükümetlerle anlatılamayacağını söyleyen Arıkan, salodaki gençlere şöyle seslendi:

"Siz Erbakan Hocamızı belki yalnızca beyaz saçlarıyla gördünüz, belki de onu hiç görmediniz. Ama bilin ki o beyaz saçların altında bir zamanlar sizin yaşlarınızda çok büyük hayaller kurmuş bir genç vardı. Erbakan Hoca bu büyük işleri yapabilmek için yaşlanmayı beklemedi. Erbakan Hocamız bu milletin kendine güvenini inşa etti. Erbakan Hocamız bu ülkenin insanına büyük işler başarabileceğini hatırlattı. Bugün ise bizim asıl sorumluluğumuz Hocamızın yaptığı mücadeleyi, ortaya koyduğu ilkeleri bugünün sorunları karşısında yeniden düşünmek ve adil bir düzen için ortak mücadeleyi büyütebilmektir.

Yaşanabilir bir Türkiye asla kendiliğinden ortaya çıkmayacak. Erbakan Hocamız bizlerden bir şey istiyordu. Neydi o? 'Heyecan, heyecan, heyecan' diyordu. İşte ben bugün Türkiye'nin dört bir tarafında Milli Görüşçülerin gözünde o heyecanı görüyorum. Ekmek arabasının arkasından koşan çocuğu kurtarmanın heyecanını görüyorum. Fon düzenine son verecek iradenin heyecanını görüyorum. Özgür Filistin devletini kurmanın heyecanını görüyorum. Birlikte yürümenin, birlikte başarmanın, birlikte hizmet üretmenin heyecanını görüyorum."

Kaynak: ANKA