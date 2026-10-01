Konya'da 4. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi 1500'e yakın katılımcıyla başladı

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Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) tarafından düzenlenen Uluslararası 4. Diş Hekimliği Kongresi başladı.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde alanında deneyimli akademisyen ve uzmanların katkılarıyla düzenlenen Uluslararası 4. Diş Hekimliği Kongresi'nde güncel bilimsel bilgiler paylaşılacak, diş hekimliğinin geleceğine yönelik farklı bakış açıları ele alınacak.

Kongreye gelen yaklaşık 1500 katılımcıya, 15 kurs ve 54 oturumda 53 konuşmacı tarafından mesleki bilgi ve deneyimler aktarılacak.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Tunçdemir, kongrenin açılışında, diş hekimliğinin yalnızca diş tedavisi olmadığını, insanın yaşam kalitesine dokunan, estetiği, fonksiyonu ve sağlığı bir bütün olarak ele alan çok kıymetli bir bilim dalı olduğunu??????? söyledi.

Bu kongrenin yalnızca bilimsel sunumların yapıldığı bir platform değil, aynı zamanda kalıcı dostlukların kurulduğu, ortak projelerin filizlendiği ve bilimsel ufkun genişlediği bir buluşma noktası olacağına inandığını ifade eden Tunçdemir, "Dört gün boyunca devam edecek olan kongremizde, diş hekimliğiyle alakalı kurslar, paneller, konferanslar ve fuar alanı ile güncel gelişmeler ele alınacak." dedi.

Tunçdemir, Türkiye'den ve dünyadan 80 ayrı fakülteden 1500'e yakın katılımcının kongreye katılacağını bildirdi.

NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahadır Feyzioğlu ise diş hekimliğinin bugün çok hızlı bir dönüşümün içerisinde olduğunu anlattı.

Feyzioğlu, kongre kapsamında gerçekleştirilecek kursların???????, uygulamalı eğitimlerin ve mesleki tecrübe paylaşımlarının da bu dönüşümü doğru anlamak ve pratiğe doğru biçimde aktarabilmek açısından önemli olduğunu bildirdi.

Açılış konuşmalarının ardından kongrenin bilimsel oturumlarına geçildi.

Kaynak: AA