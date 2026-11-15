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Konya'da motosikletliler kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için kortej oluşturdu

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Konya'da motosikletliler kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için kortej oluşturdu
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Konya'da motosiklet sürücüleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında farkındalık için kortej düzenledi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün öncülüğündeki kortej, stadyum otoparkından hareket edip Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesine ulaştı.

Konya'da motosiklet sürücüleri, kadınlara yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla kortej gerçekleştirdi.

Motosiklet kullanıcıları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün öncülüğünde bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu otoparkından hareket eden kortej, Abdülhamit Han Caddesi üzerinden Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ulaştı.

Motosikletliler, güzergahı takip ederek yine stadyum otoparkında etkinliği tamamladı.

Korteje katılan motosikletliler, kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal duyarlılığın artırılmasına yönelik farkındalık mesajı verdi.

Kaynak: AA
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