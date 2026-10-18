Fatih Erbakan kimdir, Necmettin Erbakan'ın kaçıncı çocuğu? 'Sirkeli su' eylemine tepki gösteren YRP lideri hangi ilin milletvekili?

Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) Muğla il teşkilatı, DEM Parti'nin basın açıklaması yaptığı alanı sirkeli su ve Arap sabunuyla yıkadı. Talimatı veren isim, YRP Muğla İl Başkanı Fatih Kocabıyık'tı. Partinin genel başkanı Fatih Erbakan 17 Ekim 2026'da gazetecilerin sorularını yanıtlarken eylem için "Yanlış bir hareket" dedi. ANKA'nın aktardığına göre teşkilatı uyardıklarını söyleyen Erbakan, il başkanı için "Belki görevden alma durumu da olabilir" diye ekledi.

Aynı gün Van'daydı. Partisinin İpekyolu İlçe Başkanlığı 3. Olağan Kongresi'nde konuştu, Türk ile Kürt kardeşliğine "kimse nifak tohumları ekemeyecek" dedi.

FATİH ERBAKAN KİMDİR?

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurucusu ve genel başkanı, İstanbul milletvekili. Eski başbakan Necmettin Erbakan'ın üçüncü çocuğu. 1 Ocak 1979'da Ankara'da doğdu, 47 yaşında. Tam adı Muhammed Ali Fatih Erbakan.

Babası 2011'de hayatını kaybettikten sonra onun adını taşıyan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanlığını üstlendi. Evli ve iki çocuk babası.

ELEKTRİK MÜHENDİSİ, YÖNETİM DOKTORU

Ortaokulu Ankara Merkez İmam Hatip Ortaokulu'nda, liseyi Ankara Ayrancı Lisesi'nde okudu. Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirdi. Yüksek lisans için İngiltere'ye gitti ama annesi Nermin Erbakan'ın vefatı üzerine Türkiye'ye döndü; yüksek lisansını da Başkent Üniversitesi'nde tamamladı. Aynı üniversitede yönetim ve organizasyon alanında doktora yaptı.

MİLLİ GÖRÜŞ GENÇLİĞİNDEN KENDİ PARTİSİNE

Siyasete Milli Görüş çizgisindeki kurumlarda, gençlik çalışmalarıyla girdi. Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği'nde görev aldı; Fazilet Partisi kapatılınca Saadet Partisi'ne geçti ve genel merkez gençlik kollarında çalıştı.

Saadet'ten ayrıldıktan sonra 23 Kasım 2018'de 99 kişilik kurucular kuruluyla Yeniden Refah Partisi'ni kurdu ve genel başkanı oldu.

ADAYLIKTAN MECLİSE

2023 seçimlerinden önce cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza toplamaya başladı. 24 Mart 2023'te adaylıktan çekildi ve YRP, Cumhur İttifakı'na katıldı. 14 Mayıs 2023 seçiminde parti yüzde 2,8 oy ve beş milletvekilliği kazandı. Erbakan İstanbul 2. Bölge'den seçildi, mazbatasını Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda aldı.

YRP, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine pek çok yerde AK Parti adaylarının karşısında girdi. Cumhuriyet'in seçim sonrası değerlendirmesine göre ülke genelinde en çok oy alan üçüncü parti oldu. En ses getiren sonuç Şanlıurfa'dan geldi: Medyascope'un aktardığına göre YRP adayı Mehmet Kasım Gülpınar yüzde 38,87 oyla AK Parti adayını geride bıraktı.

VAN'DA NE DEDİ?

Van Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki kongrede ekonomik tabloyu rakamlarla anlattı. ANKA'nın haberine göre Türk-İş verilerini aktararak dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 37 bin lira, yoksulluk sınırının 121 bin lira olduğunu söyledi; asgari ücretin 28 bin 75 lira, en düşük emekli maaşının 23 bin 552 lira olduğunu hatırlattı. Van'da genç işsizliğin yüzde 40'ı aştığını öne sürdü.

DHA'nın aktardığı bölümde ise bölge halkının "Siyonizme, Büyük Orta Doğu Projesi'ne ve Büyük İsrail Projesi'ne geçit vermeyeceğini" söyledi.