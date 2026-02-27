Haberler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Adana'da partisinin iftar programına katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Adana'da düzenlenen etkinlikte, Milli Görüş hareketinin lideri Necmettin Erbakan'ı vefatının 15. yıldönümünde andı. Erbakan, babasıyla ilgili anıları paylaşarak, Milli Görüş'ün sürekliliği hakkında güçlü mesajlar verdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Adana'da "Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı anma ve anlama" etkinliğinin ardından partililerle iftar yaptı.

Erbakan, bir otelde düzenlenen etkinlik ve iftar programında, Adana'da Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefatının 15. yıl dönümünde andıklarını söyledi.

Babasının giydirdiği Milli Görüş gömleğini çıkarmayacaklarını belirten Erbakan, "Milli Görüş'ün modası geçmez. Milli Görüş, kıyamet sabahına kadar varlığını devam ettirecektir." dedi.

Fatih Erbakan, "Erbakan Hoca" denildiğinde akıllara ferasetin geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"20-25 sene öncesinden bugün Orta Doğu'da yaşadığımız olayları adeta bir videodan izler gibi anlatan bir ferasetten bahsediyoruz. Erbakan Hoca denince aklımıza gelen diğer bir kavram dirayettir. 4 partisi kapatıldığı halde 5'incisini kurup yoluna devam eden bir lider. Dünyada eşine rastlanacak bir durum değildir. 80 yaşında seçim otobüsünün üzerinde hala davasını anlatan, 85 yaşında hastane odasında, vefatına günler, saatler kala hala davasını anlatan bir liderdi."

"Erbakan Hoca" denildiğinde akıllara gelen diğer bir özelliğin ise nezaket olduğunu dile getiren Erbakan, babasıyla anılarını anlattı."

Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer ve Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı da katıldı.

