NEÜ Tıp Fakültesi tıp eğitimi programı TEPDAD'dan 2030'a kadar akredite edildi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından 1 Ocak 2030 tarihine kadar akredite edildi. Süreç kapsamında tescillenen Akreditasyon Belgesi, TEPDAD Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek tarafından NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'ya takdim edildi.

NEÜ Rektörlük makamını ziyaret eden TEPDAD Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek, NEÜ Tıp Fakültesinin akreditasyon belgesini NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'ya sundu. Gerçekleştirilen ziyarette, tıp eğitiminde kalite güvencesi, ulusal ve uluslararası standartlar ile fakültenin sürdürülebilir gelişim vizyonu ele alındı. Rektörlük ziyaretinin ardından TEPDAD Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek, NEÜ Tıp Fakültesi Prof. Dr. Asım Duman Konferans Salonu'nda fakülteye yeni başlayan öğrenciler için düzenlenen Oryantasyon Haftası Açılış Programı'na katıldı. Törende öğrencilere ve öğretim üyelerine hitap eden NEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Nail Güner, elde edilen başarının önemini vurgulayarak, "Fakültemizin 1 Ocak 2030 tarihine kadar akredite edilmesi, yalnızca elde edilmiş bir belge değil; eğitim kalitemizi sürekli geliştirme ve evrensel standartlarda hekim yetiştirme sorumluluğumuzun somut bir göstergesidir. Bu tescil, aynı zamanda hekimlik ocağımıza yeni adım atan sevgili öğrencilerimize verdiğimiz nitelikli eğitim sözünün resmi bir karşılığıdır" dedi.

Daha sonra TEPDAD Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek, "Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Türkiye'de Tıp Eğitiminin Hedefleri" başlıklı açış dersi verdi. Program, akademisyenler ve hekimliğe ilk adımını atan öğrencilerin huzurunda akreditasyon belgesinin Prof. Dr. İskender Sayek tarafından NEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Nail Güner'e takdimiyle sona erdi.

Akreditasyon belgesinin teslim alınmasının ardından, düzenlenen özel bir törenle sürece katkı sunan akademik ve idari personel bir araya geldi. Törende; 2021 yılında başlatılan kapsamlı öz değerlendirme çalışmalarından saha denetimlerine kadar geçen 5 yıllık meşakkatli süreçte görev alan koordinatörlere, komisyon üyesi öğretim üyelerine ve idari personele, fakültenin akreditasyon başarısına sundukları değerli katkılardan ötürü dekanlık tarafından teşekkür belgeleri ve plaketleri verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı