Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Elazığ'da refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da Profesör Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Profesör Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ş. idaresindeki 23 DP 104 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, polis ekipleri tarafından çıkartıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kim'in öldüğü iddiası dünyayı sarstı! Halef tartışması başladı

Dünya bu haberle çalkalanıyor! Tüm gözler yanındaki isme çevrildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna cephesinde ilk: Mayınlarla çevrili yaralı asker dronla havadan tahliye edildi

Mayınlarla çevrili yaralı asker havaya yükseldi! O anlar kamerada
Siverek’te 16 yaşındaki kızı fuhşa zorladıkları öne sürülen 15 kişi gözaltında

16 yaşındaki kıza yaptıkları polisi harekete geçirdi! 15 gözaltı
Üsküdar'da seçim günü! CHP ve YENİ Parti aday çıkarmadı

Üsküdar'da seçim günü! İki parti aday çıkarmadı
Düzce'de pes dedirten görüntü! Bir de el hareketi çekti

Sözün bittiği yer! Görüntüyü izleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor
Kim Jong Un'un ailesine ait olduğu düşünülen 80 metrelik yat uyduda! Güvertesinde 50 metrelik havuz var

50 metrelik havuzu, su kaydırağı var! Lüks yat uyduya yakalandı
Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Partililer ayakta alkışladı

Bahçeli konuştu, salon ayağa kalktı
Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi! Sonrası tam bir kabus

Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi! Sonrası tam bir kabus