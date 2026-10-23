Ereğli'de ileri yaştakilere kas kaybına karşı fiziksel aktivite eğitimi verildi

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Ereğli'de ileri yaştaki bireylerin sağlıklı, aktif ve bağımsız bir yaşam sürmelerini desteklemek amacıyla "İleri Yaşta Fiziksel Aktivite" eğitimi gerçekleştirildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu, Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Konya Ereğli Kadın Girişimciler Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitim seminerinde ileri yaşlarda fiziksel aktivitenin önemi anlatıldı.

Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Metin Armağan, üniversitelerin bilimsel birikimini toplum yararına sunmasının önemli olduğunu vurguladı.

Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Hortu, ileri yaştaki vatandaşların düzenli egzersize ve spora teşvik edilmesinin hem fiziksel sağlık hem de sosyal hayata katılım açısından önemli olduğunu belirtti.

Eğitici ve seminer sorumlusu Dr. Leman Elmas, eğitim kapsamında ileri yaşlarda görülebilen kas kütlesi kaybı, kemik yoğunluğunda azalma ve denge problemlerine karşı egzersizin fizyolojik ve biyomekanik etkilerinin ele alındığını ifade etti.

Kaynak: AA