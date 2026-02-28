Haberler

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan kabri başında anıldı

Güncelleme:
Milli Görüş hareketinin kurucu lideri Necmettin Erbakan, vefatının 15. yıl dönümünde düzenlenen anma etkinlikleriyle anıldı. İstanbul'da katılımcılar sabah namazı sonrası kabri başında dua etti.

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, vefatının 15. yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından Erbakan'ın vefatının 15. yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

İstanbul Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, dernek yetkilileri ve vatandaşların katıldığı etkinlik kapsamında ilk olarak Zeytinburnu Merkezefendi Camisi'nde sabah namazı kılındı.

Namazın ardından grup, Erbakan'ın Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Yenikapı Mevlevihanesi'nde de anma programı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu
