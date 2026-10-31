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Necmettin Erbakan, Konya Karatay'da düzenlenen programda 100. doğum yılında anıldı

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Necmettin Erbakan, Konya Karatay'da düzenlenen programda 100. doğum yılında anıldı Haber Videosunu İzle
Necmettin Erbakan, Konya Karatay'da düzenlenen programda 100. doğum yılında anıldı
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Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, doğumunun 100. yılında Konya Karatay'daki Gençlik Merkezi'nde anıldı. Programa Yeniden Refah, Saadet, DEVA ve HÜDA PAR genel başkanları ile CHP, İYİ Parti ve YENİ Parti'den genel başkan yardımcıları katıldı.

Milli Görüş hareketi lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, doğumunun 100. yılında Konya'da anıldı.

Karatay Gençlik Merkezi'nde doğumunun 100. yılında Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı anma programı düzenlendi. Necmettin Erbakan ile ilgili sinevizyon gösteriminin izlendiği programda, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile YENİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti'den genel başkan yardımcıları konuşma yaptı.

Programda konuşan Necmettin Erbakan'ın oğlu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Azim ve kararlılıkla ömrünü insanlığın saadet ve selametine adayan merhum liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı ve bu kutlu yola hayatını adamış tüm dava büyüklerimizi rahmetle, minnetle ve Fatihalarla yad ediyorum. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Bizleri Hakk'ın, adaletin izinden, Erbakan hocamızın çizmiş olduğu istikametten bir milim dahi ayırmasın" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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