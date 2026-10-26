Konya'da Uluslararası Necmettin Erbakan ve Türk dış politikası kongresi düzenlendi

Konya'da "Doğumunun Yüzüncü Yılında Uluslararası Necmettin Erbakan ve Türk Dış Politikası Kongresi" düzenlendi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle NEÜ Ahmet Keleşoğlu Kütüphanesi'nde düzenlenen kongrede, Erbakan'ın siyasetin ötesinde, sarsılmaz bir dava adamı ve önemli bir bilim insanı olduğunu söyledi.

Erbakan'ın ülke için başlı başına bir değer olduğunu ifade eden Zorlu, "Erbakan, Türk siyasi tarihinde gerçek bir milattır. Batılılaşmayı köksüz bir sekülerleşme şeklinde gören anlayışa karşı geleneğe, tarihi derinliğe ve öz değerlerimize dayalı, köklü bir siyasi dil inşa etmiştir." dedi.

"O, ülkemizi pasif bir izleyici olmaktan çıkarıp, etken bir aktör konumuna yükseltmiştir"

Zorlu, Erbakan'ın, İslam'ı Türkiye'nin en görünür öznesi haline getirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geliştirdiği söylem ve projelerle ülkemizin anlam haritasını değiştirmekle kalmamış, dünyanın stratejik ve ekonomik dengelerini etkileyen sıra dışı adımlar atmıştır. Siyaseten yön veren duruşuyla, halkımızın ihtiyaçlarıyla hemhal olmak konusunda vizyoner bir yol çizmiştir. Çileli bir yolculuk sürecinde insanımızla değerlerini barıştırmış, Batı karşısında eziklik duymak yerine özgüvenli yüksek bir duruşa kuvvet vermiştir. Öğrenilmiş başarısızlık duygusuna meydan okumuş, sanayileşme hamleleriyle 'yapabiliriz' inancını hem zihinlerde kökleştirmiş, hem de pratik olarak göstermiştir. O, ülkemizi pasif bir izleyici olmaktan çıkarıp, etken bir aktör konumuna yükseltmiştir. İslam dünyasıyla kurduğu köklü işbirliği zemini, küresel ölçekli projeleri ve alternatif düzen arayışları, onun dış politika felsefesinin taşıyıcı sütunlarıdır. Söylem ve politikalarıyla ufkumuzu genişleten Prof. Dr. Necmettin Erbakan, bütün siyasi hayatı boyunca basit bir figuran olarak kalmayı reddetmiş, tarihi inşa eden ana aktör olabilecek potansiyelimizi bize göstermiştir. Yaşamını ulusal ve uluslararası ölçekte derin izler bırakan küresel bir hikayenin aktörü olarak tamamlamıştır.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da çok küçük yaşta Erbakan'ın dizinin dibinde olma, kendisiyle sohbet etme ve hayatı ondan öğrenme fırsatı bulmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Erbakan'ın çağının 50-100 yıl ilerisinde yaşayan bir insan olduğunu vurgulayan Göksu, şöyle konuştu:

"Hiç unutmuyorum, lise öğrenciydim. Bir gün bir konuşmada şu ifadeyi kullandı. 'Öyle bir yazılım yapacaksınız ki Amerika'dan bir füze atıldığında yazılım füzeyi geri çevirecek Amerika'yı vuracak.' Daha yazılım nedir, bilgisayar nedir, güncel bir dili bile olmayan şey. Erbakan Hoca ile bir yazılım yapılmasından, füzenin geri çevrilip Amerika'yı vurmasından bahsediyorduk. Aslında gerçekten o gün bize bugünün, bu küresel dünyanın, ezik dünyanın kahramanlarının Müslümanlar olabileceğini, aslında Müslümanların yeryüzündeki insanlığın adaletinde rehber olabileceklerini bir Müslüman duruşuyla her zaman ifade etti ve her zaman haykırdı."

Göksu, Erbakan'ın fikirlerinin yaşatılması, anlaşılması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın, "Erbakan'ın dış politika anlayışının sosyolojik kökenleri" başlıklı açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Necmettin Erbakan ve Türk dış politikası sunumlarıyla devam edecek kongre, yarın tamamlanacak.

Kaynak: AA