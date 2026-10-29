Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İçişleri Bakanı Çiftçi, Necmettin Erbakan'ı doğumunun 100. yılında andı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ı doğumunun 100. yılında andı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ı doğumunun 100. yılında andı.

Çiftçi, sosyal medya hesabından "Milletine hizmetle geçen bir ömür" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Erbakan'ın ilmiyle, fikirleriyle ve devlet insanlığıyla Türk siyasi hayatında derin izler bıraktığını belirtti.

Erbakan'ın milli kalkınma ve ağır sanayi hamleleriyle Türkiye'nin üretim gücünün artırılmasına öncülük ettiğini vurgulayan Çiftçi, Erbakan'ın kendi imkanlarıyla üreten, sanayide güçlenen ve her alanda bağımsız bir Türkiye için mücadele verdiğini, D-8'in kuruluşuyla da ülkeler arasında ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine önemli katkılar sunduğunu anlattı.

Çiftçi, Erbakan'ın siyasi hayatı boyunca pek çok müdahale ve zorlukla karşılaşmasına rağmen devletine bağlılığından, milletine hizmet azminden ve inandığı değerlerden vazgeçmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Erbakan Hoca'mızın ortaya koyduğu güçlü ve bağımsız Türkiye ideali, bugün muhterem Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yerli ve milli üretimden teknolojiye, savunma sanayisinden kalkınmaya kadar hayata geçirilen eser ve yatırımlarla geleceğe taşınıyor. Ömrünü milletine hizmete ve ülkesinin istikbaline adayan Erbakan Hoca'mızı, doğumunun 100. yıl dönümünde rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Kaynak: AA
Fenerbahçe'den Messi'ye 50 milyon euroluk teklif iddiası! Engel babası oldu

Messi'ye yapılan teklif ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola yürüdü

Bu kareyi kimse beklemiyordu!
Bahçeli ve Dervişoğlu'nun Anıtkabir'de kol kola yürümesi İYİ Partili Usta'yı kızdırdı

Bu görüntü, kendi vekilini kızdırdı: Kabul etmiyorum
Mustafa Sarıgül 200 bin dolar iddiasını yalanladı

Mustafa Sarıgül 200 bin dolar iddiasını yalanladı
Kasayı açınca hayatının şokunu yaşadı! 1,4 milyon TL’lik birikimini böcekler kemirdi

Kasayı açınca hayatının şokunu yaşadı! Tüm birikimi çöp oldu
Antalya'da çocuklar evlerinin yanışını gözyaşları içinde izledi

En acı fotoğraf! Yuvalarının yanışını çaresizlik içinde izlediler

Ankara'da 17 katlı bina toprak kayması nedeniyle boşaltıldı! İstinat duvarı çöktü, temeli ortaya çıktı

17 katlı binanın temeli açıkta kaldı! Apartman boşaltıldı
Hesap değişiyor! Memurların maaşında yeni dönem

Hesap değişiyor! Memurların maaşında yeni dönem