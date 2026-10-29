İçişleri Bakanı Çiftçi, Necmettin Erbakan'ı doğumunun 100. yılında andı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ı doğumunun 100. yılında andı.

Çiftçi, sosyal medya hesabından "Milletine hizmetle geçen bir ömür" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Erbakan'ın ilmiyle, fikirleriyle ve devlet insanlığıyla Türk siyasi hayatında derin izler bıraktığını belirtti.

Erbakan'ın milli kalkınma ve ağır sanayi hamleleriyle Türkiye'nin üretim gücünün artırılmasına öncülük ettiğini vurgulayan Çiftçi, Erbakan'ın kendi imkanlarıyla üreten, sanayide güçlenen ve her alanda bağımsız bir Türkiye için mücadele verdiğini, D-8'in kuruluşuyla da ülkeler arasında ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine önemli katkılar sunduğunu anlattı.

Çiftçi, Erbakan'ın siyasi hayatı boyunca pek çok müdahale ve zorlukla karşılaşmasına rağmen devletine bağlılığından, milletine hizmet azminden ve inandığı değerlerden vazgeçmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Erbakan Hoca'mızın ortaya koyduğu güçlü ve bağımsız Türkiye ideali, bugün muhterem Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yerli ve milli üretimden teknolojiye, savunma sanayisinden kalkınmaya kadar hayata geçirilen eser ve yatırımlarla geleceğe taşınıyor. Ömrünü milletine hizmete ve ülkesinin istikbaline adayan Erbakan Hoca'mızı, doğumunun 100. yıl dönümünde rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Kaynak: AA