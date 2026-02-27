Haberler

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Necmettin Erbakan'ı kabri başında andı

Güncelleme:
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ı vefatının 15. yılında kabri başında anarak, onun siyasi mirasını ve hizmet anlayışını hatırladı.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı, Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ı vefatının 15'inci yılında kabri başında andı. Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve partililer katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, merhum Erbakan için dualar edildi. Duanın ardından Erbakan'ın kabrine karanfil bırakıldı. Anma programında, merhum Erbakan'ın Türkiye'nin siyasi hayatına kazandırdığı vizyon, ortaya koyduğu hizmet anlayışı ve bıraktığı fikir mirası bir kez daha yad edildi. Katılımcılar, Erbakan'ı vefatının 15. yılında rahmetle anarken, onun millet ve ülke için ortaya koyduğu mücadelenin unutulmayacağını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
