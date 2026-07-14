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NEÜ, kompozit malzemeler alanında uluslararası araştırma iş birliğini sürdürüyor

NEÜ, kompozit malzemeler alanında uluslararası araştırma iş birliğini sürdürüyor
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Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yasin Onuralp Özkılıç'ın yürüttüğü yeni nesil kompozit malzeme projesi, Rusya Bilim Vakfı Mega Grant programı kapsamında destekleniyor. Proje, sanayi, altyapı ve ulaşım tesislerinde güvenli ve sürdürülebilir çözümler sunmayı hedefliyor.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Yasin Onuralp Özkılıç'ın yürütücülüğünü üstlendiği "Sanayi, Altyapı ve Ulaşım Tesisleri İçin Yeni Kompozit Malzemeler" başlıklı uluslararası araştırma projesi, Rusya Bilim Vakfı (Russian Science Foundation-RSF) tarafından desteklenen Mega Grant programı kapsamında devam ediyor.

Proje paydaşlarından Don Devlet Teknik Üniversitesini ziyaret eden Doç. Dr. Yasin Onuralp Özkılıç, iki üniversite arasında yürütülen bilimsel iş birliği, projenin mevcut durumu ve gelecekte planlanan araştırmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Doç. Dr. Özkılıç, DSTU ile yürütülen ortaklığın yalnızca mevcut projeyle sınırlı olmadığını, uzun vadeli bilimsel iş birliklerine zemin hazırlayan stratejik bir ortaklık niteliği taşıdığını ifade etti. Geliştirilen yeni nesil kompozit malzemelerin endüstriyel tesislerde, ulaşım altyapılarında ve kritik mühendislik yapılarında daha güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir çözümler sunmasının hedeflendiğini belirtti.

Proje kapsamında CNC takım tezgahları için polimer beton kompozitleri, yenilikçi kompozit sistemler ve sürdürülebilir yapı malzemeleri üzerine yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Doç. Dr. Özkılıç, uluslararası araştırma ekipleriyle gerçekleştirilen disiplinler arası çalışmaların bilimsel üretkenliğe önemli katkılar sağladığını vurguladı. Don Devlet Teknik Üniversitesi'nin güçlü araştırma altyapısı ve uluslararası araştırmacıları bir araya getiren yapısının, geliştirilen teknolojilerin laboratuvar ortamından gerçek mühendislik uygulamalarına aktarılmasında önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Doç. Dr. Özkılıç, Rus araştırmacılarla yürüttüğü ortak çalışmaların bilimsel bilgi paylaşımını güçlendirdiğini ve uluslararası araştırma ağlarının gelecekte gerçekleştirilecek yüksek etkili projeler için önemli bir zemin oluşturduğunu dile getirdi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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