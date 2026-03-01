Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Necmettin Erbakan'ı kabri başında andı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski başbakan Necmettin Erbakan'ı vefatının 15. yılında Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabri başında andı ve karanfil bıraktı.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefatının 15. yılında kabri başında andı.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbakan'ın Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabri başında dua eden Dervişoğlu ve beraberindekiler daha sonra Erbakan'ın kabrine karanfil bıraktı.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz
500

