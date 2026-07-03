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Taklit-tağşiş gıdalar listesine 29 yeni ürün eklendi

Taklit-tağşiş gıdalar listesine 29 yeni ürün eklendi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, güncellenen taklit-tağşiş listesine 29 yeni ürün ekledi. Listede sucuk, pekmez, kıyma ve zeytinyağı gibi ürünlerde usulsüzlük tespit edildi.

TARIM ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 29 yeni ürün daha eklendi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor. Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor. Listeye 2'si sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler ile birlikte toplam 29 yeni ürün daha eklendi. Listede sucuk, pekmez, kıyma ve zeytinyağı gibi ürünler yer aldı. Bir markanın 'ısıl işlem görmüş dana sucuk' ibaresiyle sattığı üründe kanatlı eti ve sakatat tespit edildi. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yer alan bir firmanın da kavurma ürününde sakatat (kalp) ve tek tırnaklı eti tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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