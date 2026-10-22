Afyonkarahisar'da okul sporlarında hentbol, futsal, dart ve voleybol başladı

Afyonkarahisar'da okul sporlarında hentbol, futsal, dart ve voleybol başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da Okul Sporları kapsamında hentbol, futsal, dart ve voleybol müsabakaları başladı. Müsabakalar Çiğiltepe, Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve Tınaztepe spor salonlarında düzenleniyor; sporculara başarılar dilendi.
Afyonkarahisar'da Okul Sporları kapsamında düzenlenen hentbol, futsal, dart ve voleybol müsabakaları başladı.
Çiğiltepe Spor Salonu'nda Yıldızlar Hentbol ve Gençler Dart müsabakaları, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda Genç Kızlar Voleybol müsabakaları, Tınaztepe Spor Salonu'nda ise Yıldız Kızlar Voleybol müsabakaları düzenleniyor.
Müsabakalara katılan sporculara başarılar dileriz.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı