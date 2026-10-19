Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Konya Akören'de iddiaya göre eşini pompalı tüfekle öldüren kişi intihara kalkıştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Akören ilçesinde iddiaya göre eşini pompalı tüfekle öldüren kişi, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan kişi Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilirken, eşinin cesedi morga kaldırıldı.

Konya'nın Akören ilçesinde eşini pompalı tüfekle öldüren kişi, intihara teşebbüs etti.

İddiaya göre, Avdan Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Murat A. (32), kısa süre önce evlendiği Melek A. (30) ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda eşini pompalı tüfekle öldüren Murat A, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ağır yaralı Murat A, sağlık ekiplerince Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Melek A'nın cesedi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: AA
Paris'teki yağmada Messi imzalı servet değerindeki ürünleri çaldılar

Ülke yangın yeri! Yaptıkları rezilliği bir de sergilediler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zelenski'nin canlı yayındaki hareketi kafaları karıştırdı

Ne yapıyorsun Zelenski? İddia hayli vahim
Adana'da Çukurova Belediyesi'ne jandarma operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

Belediye binasında jandarma araması! Çok sayıda gözaltı kararı
Mersin'de kiracılı daire alan ev sahibi 2 yıldır evine giremiyor! Dava reddedildi, 41 bin TL vekalet ücreti çıktı

Evine 2 yıldır giremiyor! Kira yerine bir de 41 bin TL ödeyecek
Pep Guardiola'dan Filistin için dünyaya çağrı: Sessiz kalmak da taraf tutmaktır

Kamera karşısına geçip insanlık dersi verdi!

Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı şimdi internette iş arıyor

Şöhretin ömürlük olmadığını gösteren bir hikaye daha!

‘Süper Dadı’ programında kardeşine tokat atan Buğra yıllar sonra ortaya çıktı

‘Süper Dadı’da kardeşine tokat atan Buğra yıllar sonra ortaya çıktı
M7 metrosunda aktarma çilesi devam ediyor! Mecidiyeköy için aylar sonra tarih verildi

M7 metrosunda aktarma çilesi devam ediyor! Aylar sonra tarih verildi