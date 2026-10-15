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Kütahya OSB, itfaiyecilik öğrencileri için meslek lisesiyle protokol imzaladı

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Kütahya OSB, itfaiyecilik öğrencileri için meslek lisesiyle protokol imzaladı
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Kütahya OSB Müdürlüğü ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında itfaiyecilik öğrencileri için iş birliği protokolü imzalandı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için protokolle öğrencilere meslek tanıtımı, teknik gezi ve mentorluk yapılacak.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Müdürlüğü ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında, itfaiyecilik ve yangın güvenliği alanında eğitim gören öğrencilerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu ile okul müdürü Mustafa Özünlü tarafından imzalanan protokolün törenine, Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Alper Olgun, yönetim kurulu üyeleri M. Zeyit Damar, Fatih Karabulut ve Ahmet Tava, Bölge Müdürü Tunahan Ergin ile İnsan Kaynakları Şefi Gizem İnan katıldı.

2026-2027 eğitim öğretim yılını kapsayan protokolle, öğrencilerin okulda edindikleri teorik bilgilerin saha uygulamalarıyla desteklenmesi ve itfaiyecilik mesleğini yakından tanımaları hedefleniyor.

İş birliği kapsamında Kütahya OSB İtfaiye Biriminin bilgi, deneyim ve teknik imkanlarından yararlanılarak meslek tanıtım seminerleri, teknik geziler, itfaiye araç ve ekipmanlarının tanıtımı, yangın ve acil durum uygulamaları ile iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Protokol çerçevesinde öğrencilerin kariyer planlamalarına katkı sağlamak amacıyla itfaiye personeliyle mesleki söyleşiler ve deneyim paylaşımı buluşmaları düzenlenmesi, son sınıf öğrencilerine yönelik mentorluk çalışmalarının yürütülmesi de planlanıyor.

Mesleki eğitimin uygulamayla desteklenmesini ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesini amaçlayan protokolün, eğitim kurumları ile sanayi arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Kütahya OSB Müdürlüğü, eğitim kurumlarıyla geliştirdiği iş birlikleri aracılığıyla gençlerin mesleki yetkinliklerini artırmalarına ve iş hayatına daha donanımlı hazırlanmalarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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