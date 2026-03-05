Haberler

Fatih Erbakan: "Türkiye'nin güçlü olması lazım"

Fatih Erbakan: 'Türkiye'nin güçlü olması lazım'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin iftar programında yaptığı konuşmada Türkiye'nin güçlü ve dirayetli olması gerektiğini vurguladı. Milli görüş zihniyetiyle yönetim hedefinin önemine dikkat çeken Erbakan, Necmettin Erbakan'ın mirasını devam ettirme kararlılığını ifade etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, " Türkiye'nin güçlü, dirayetli olması, milli görüş ruhuyla ayağa kalkması, milli görüş zihniyetiyle yönetilmesi lazım" dedi.

Konya'da partisinin iftar programına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, " Türkiye'nin güçlü olması lazım, Türkiye'nin dirayetli olması lazım, Türkiye'nin milli görüş ruhuyla ayağa kalkması lazım, Milli görüş zihniyetiyle yönetilmesi lazım. Aynen Erbakan hocamızın dediği gibi kuvvet ve kudret sahibi Amerika ve İsrail değil Cenab-ı Allah'tır diyen bir duruşu sergilemesi lazım" ifadelerini kullandı.

Necmettin Erbakan'dan aldıkları emaneti taşıyarak ikinci 40 yılda iktidara yürüyeceklerini söyleyen Fatih Erbakan, "Erbakan hocamızın bu icraatlarında ve söylemlerinde vücut bulan milli görüşün manevi mirasını layıkıyla taşıyacağız ve Erbakan hocamızın gösterdiği hedefler olan yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya hedefine siz milli görüşçülerle beraber, bu aziz milletle beraber ulaşacağız" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı açıkça uyardı: İkazlarda bulunduk, dostluğumuzun önemi bilinmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı ilk kez açıkça uyardı
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da 'düşeceğini' iddia etti

Dünyayı bitirmeyi kafasına koymuş: İran'dan sonra o ülke de düşecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu: Rakibine dev fark

Ligimizin en değerli takımı açıklandı: Devasa bir fark var
Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor

Ülkeleri füze yağmuruna tutulurken vahşeti böyle kutladılar
Aydın'da indirim izdihamı: Ezilen ve bayılanlar hastaneye kaldırıldı

Fotoğraf her şeyi özetliyor! Kapıların açılmasıyla can pazarı yaşandı
Bodrum FK-Iğdır FK maçında ırkçılık skandalı! Stattan apar topar çıkartıldı

Futbolcuların isteğiyle o taraftara bakın ne yaptılar
Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu: Rakibine dev fark

Ligimizin en değerli takımı açıklandı: Devasa bir fark var
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor

İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor