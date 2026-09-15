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Konya Akademik Yayıncılık Zirvesi başladı

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- Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu: "Dünya çapındaki aktörlerin yanı sıra ülkemizin yayıncılığı, veri tabanı ve teknoloji alanındaki kuruluşlarıyla kamu kurumlarımız da aramızda. YÖK, TÜBİTAK, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İletişim Başkanlığı ile Türkiye Ulusal Ajansının da içinde olduğu bu zirve, güçlü bir uluslararası temsil alanı oluşturmaktadır"

Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve 26 farklı öncü kurum ve küresel firmanın yer aldığı Konya Akademik Yayıncılık Zirvesi'nin (KAPS 2026) açılışı yapıldı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, üniversitenin Köyceğiz Yerleşkesi Ahmet Keleşoğlu Kütüphanesi'nde düzenlenen KAPS 2026'nın açılışında, üniversitenin kapasitesini yayıncılığın evrensel standartlarıyla buluşturduklarını söyledi.

Akademik yayıncılığın çok geniş bir alanı kapsadığına işaret eden Zorlu, şunları kaydetti:

"Üniversiteler olarak üretilen bilginin güvenilir, erişilebilir ve uluslararası dolaşıma açık hale gelmesini sağlayan güçlü altyapılarını kurma zorunluluğumuz bulunuyor. 15-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceğimiz KAPS 2026, bu hedefin büyüklüğünü açıkça ortaya koymaktadır. 5 gün boyunca paneller, uzmanlık oturumları, editör buluşmaları ve B2B görüşmelerine kadar yoğun bir program. KAPS bünyesinde kurduğumuz bu ortak alanda bugün 26 farklı öncü kurum ve küresel firma yer almaktadır. Dünya çapındaki aktörlerin yanı sıra ülkemizin yayıncılığı, veri tabanı ve teknoloji alanındaki kuruluşlarıyla kamu kurumlarımız da aramızda. YÖK, TÜBİTAK, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İletişim Başkanlığı ile Türkiye Ulusal Ajansının da içinde olduğu bu zirve, güçlü bir uluslararası temsil alanı oluşturmaktadır."

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu da Türkiye'de akademik yayıncılığın gelişmesinde çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Konuşmaların ardından KAPS 2026'nın açılışı gerçekleştirildi, katılımcılar zirve alanlarını ziyaret etti.

Yayıncıları, üniversite yayınevlerini, kütüphaneleri, indeksleme kuruluşlarını, editörleri, araştırmacıları ve yazarları aynı stratejik platformda buluşturan uluslararası zirve, 19 Eylül'e kadar sürecek.

KAPS 2026, networking, kapasite geliştirme, akademik üretim, prestij ve görünürlük katmanlarını birleştirerek yayıncılık ekosisteminde somut işbirlikleri üretmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA
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