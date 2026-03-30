Fatih Erbakan:  Taviz Yok, Geri Adım Yok, Kürecik Radar Üssü Kapatılmalıdır

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kürecik Radar Üssü'nün kapatılması gerektiğini vurguladı.

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Taviz yok, geri adım yok! Kürecik Radar Üssü kapatılmalıdır!" ifadesini kullandı. Erbakan'ın mesajında iliştirdiği videoda, babası Necmettin Erbakan'ın sözlerinin de yer aldığı İsrail ve ABD'ye tepki gösteren ifadeler yer aldı.

Kaynak: ANKA