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Milli Gençlik Vakfı İstanbul Şubesi törenle açıldı

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Milli Gençlik Vakfı İstanbul Şubesi'nin açılışı, Zeytinburnu'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Program kapsamında Merkezefendi Camisi'nde cuma namazı kılındı, Necmettin Erbakan'ın kabri ziyaret edildi ve kortej yürüyüşü yapıldı.

Milli Gençlik Vakfı (MGV) İstanbul Şubesi'nin açılışı için tören düzenlendi.

Vakıf üyeleri, program kapsamında Zeytinburnu'nda bulunan Merkezefendi Camisi'nde cuma namazını kıldı.

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret eden katılımcılar, kortej halinde vakfın ilçedeki yeni binasına kadar yürüdü.

Burada yapılan törenle MGV İstanbul Şubesi'nin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
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