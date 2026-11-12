NEÜ'de profesörlük beratı alan akademisyenler için takdim töreni düzenlendi

Necmettin Erbakan Üniversitesinde (NEÜ), akademik kariyerlerinde önemli bir aşamayı geride bırakarak profesörlük unvanı alan akademisyenler için "Profesörlük Beratı Takdim Töreni" düzenlendi.

NEÜ Ahmet Keleşoğlu Yerleşkesi Nezahat Keleşoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa; NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, NEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Birekul, Prof. Dr. Bahadır Feyzioğlu ve Prof. Dr. Hidayet Oğuz, NEÜ Genel Sekreteri Dr. Rahim Çimen, dekanlar, üniversite yöneticileri, akademisyenler ve davetliler katıldı.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, rektörlük görevinde bulunduğu 8 yıllık süreçte üniversitenin kurumsallaşması, geleneklerinin kökleşmesi ve marka değeri taşıyan çalışmaların hayata geçirilmesi için önemli gayretler gösterdiklerini belirtti. Bu çalışmaların somut sonuçlar verdiğini ifade eden Zorlu, NEÜ'nün bugün Türkiye'de taklit edilen, beğenilen, takdir edilen ve gerçekleştirdiği çalışmalarla öncü olan bir üniversite konumuna geldiğini söyledi. Kurumların kurumsallaşma düzeylerini gelenek haline getirdikleri programlarla ortaya koyduğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, 8 yıllık görev süresinin kendisi açısından önemli bir dönem olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Zorlu, yapılan çalışmaların sonuçlarını görmenin ve çok sayıda insana dokunabilmenin kendisine büyük mutluluk verdiğini ifade etti.

"Üniversitede bir çalışma ve başarı iklimi oluşturduk"

Üniversitede akademik kaliteyi yükseltmek amacıyla akademik atama kriterlerini önemli ölçüde zorlaştırdıklarını belirten Prof. Dr. Zorlu, "O dönemde çok sayıda itiraz gelmişti. Bu itirazlara karşı arkadaşlara, ya Anadolu'nun merkezinde sıradan bir üniversite olacağız ya da birinci sınıf ve klasmanda bulunan üniversiteler arasında yer almaya çalışacağız. Ben ikinci yolu tercih ediyorum, ayak uyduranla yola devam edeceğiz, edemeyenler de yollarını ayırırlar dedim. Akademik atama kriterlerinde zorluk bakımından Türkiye'de 3 veya 4. sıradayız. Kriterleri bu kadar zorlaştırmamıza rağmen bizimle yolunu ayıran arkadaşlarımızın sayısı neredeyse yok denecek kadar az. Üniversitede bir çalışma ve başarı iklimi oluşturduk. Akademisyenlerimizin içlerindeki çalışma şevklerini açığa çıkardık. Bir akademik yarış başladı. Hiç kimse çalışmalarının karşılığında sonucunu alamama endişesi yaşamadı" dedi.

"Profesörlük, akademisyenin kendi emeği, bilgi birikimi ve çalışması"

Profesörlük Beratı Takdim Töreni'nin önemine de değinen Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, profesörlük unvanının akademisyenin kendi emeği, bilgi birikimi ve çalışmasıyla elde ettiği özel bir değer taşıdığını vurguladı. Akademik ve idari görevleri süresince birçok farklı sorumluluk üstlendiğini dile getiren Prof. Dr. Zorlu, "Bir ortama girdiğimizde 'Size nasıl hitap edelim?' diye soruyorlar. Ben de 'Hocam deyin' diyorum. Akademisyenliğin dışındaki diğer görevlerin hepsi geçici. Bugün var, yarın yok. Ama profesörlüğü kendi alnımın akıyla, emeğimle ve zihnimin gücüyle aldım. Diğer unvanlar şartların bir araya gelmesiyle oluşuyor. Ancak profesörlük, benim akademik gayretimle elde ettiğim bir unvan. Bu nedenle profesörlük beratı benim için çok kıymetli. Profesörlük Beratı Takdim Töreni'ni de bu açıdan önemli buluyorum" diye konuştu.

Programda profesörlük beratını alan akademisyenlere seslenen Prof. Dr. Zorlu şu şekilde konuştu: "Bu ümmetin, bu halkın ve dünyanın sizlerden beklediği sorumluluklar var. 'Ben profesör oldum, nasıl olsa kalem oynatsam da oynatmasam da aynı maaşı alacağım' duygusuyla yaklaşıyorsanız büyük zarardasınız. Profesörlük dönemi öncesinde ne kadar çalışıyorsak, profesörlük sonrasında bunun iki, üç katı çalışmazsak mesulüz. Profesörlük alan arkadaşlarımızı tekrar tebrik ediyor, profesörlük sonrasındaki akademik hayatın önceki dönemlerden daha verimli ve bereketli geçmesi temenni ediyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı